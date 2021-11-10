РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19

Российская сторона не будет 10 ноября участвовать в организованной США виртуальной встрече глав МИД, посвященной борьбы с пандемией, так как поздно получила информацию об этом мероприятии. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Однако, по ее словам, на Смоленской площади активно готовятся к специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая запланирована на 29 ноября - 1 декабря.

"Исходим из того, что именно на этой главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения", - заключила Захарова.