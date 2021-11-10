Новости

Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 20:59
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 20:56
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 20:35
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 20:27
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 20:10
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 20:04
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 19:48
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 19:38
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 19:36
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 19:33
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 19:22
Турчак сообщил, что съезд "Единой России" назначен на 4 декабря 18:58
Кузнецова избрана врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 18:43
Футболистка "ПСЖ" организовала нападение на конкурентку за место в составе 18:32
Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов 18:32
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией 18:28
Парламентарии Беларуси и РФ обсудят ситуацию с беженцами 18:28
Инфляция в США выросла до рекорда с 1990 года 18:26
Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли 18:18
Исследование: Прослушивание любимой музыки помогает от болезни Альцгеймера 18:17
На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит" 18:01
МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора" 17:59
ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть 17:50
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
10.11.2021 20:04
Рубрика: Власть

РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19

Текст: Диана Ковалева

Российская сторона не будет 10 ноября участвовать в организованной США виртуальной встрече глав МИД, посвященной борьбы с пандемией, так как поздно получила информацию об этом мероприятии. Об этом сообщили в МИД РФ.

Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска

"Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Однако, по ее словам, на Смоленской площади активно готовятся к специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая запланирована на 29 ноября - 1 декабря.

"Исходим из того, что именно на этой главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения", - заключила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах