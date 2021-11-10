РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам

Россия запросила у генерального секретаря ООН начать процедуру арбитражного разбирательства с США в связи с так называемой визовой проблемой. Как заявил на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН официальный представитель РФ Сергей Леонидченко, у Москвы по большому счету не осталось иных вариантов урегулирования вопросов с выдачей виз дипломатам РФ.

Леонидченко указал, что "проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников секретариата из числа граждан России". Есть примеры, когда такие люди "годами не могут въехать в США приступить к работе", что в определенной степени приравнивает их к "нежелательным лицам".

- Хотелось бы рассчитывать на то, что генеральный секретарь Всемирной Организации, совсем недавно жестко оппонировавший случаям объявления ооновцев персонами нон-грата, проявит не меньшую принципиальность применительно к осуждению дискриминационных мер США в отношении наших соотечественников в Секретариате, - подчеркнул российский дипломат.

Леонидченко напомнил, что проблема зародилась еще в 2017 году. Тогда Вашингтон выслал часть представительства России при ООН, при этом никакой реакции от организации не последовало. Но даже когда ее члены встречаются с американскими властями, конкретных результатов этих переговоров не видно.

- Систематический и демонстративный характер нарушений прямо указывает на то, что Вашингтон не собирается выправлять ситуацию не только в "разумные и ограниченные сроки", но и в принципе, - заявил Сергей Леонидченко, которого цитирует ТАСС.