Роскомнадзор пообещал внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор направил в Netflix запрос, необходимый для включения сервиса в специальный реестр. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

"Мы направили соответствующий запрос и ждем информации. То есть процедура начата", - заявил чиновник во время круглого стола в Общественной палате (цитата по "Интерфаксу").

В мае ассоциация "Интернет-видео" (представляет интересы ivi, OKKO, MEGOGO, Amediateka и других сервисов) попросила включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). После этого компания будет выполнять те же требования, что и ее российские конкуренты.

Реестр АВС был создан в России в декабре прошлого года. Тогда в него вошел 21 сервис, ориентированный преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.

Владельцы сервисов, включенных в реестр, смогут претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфонов и Smart TV).