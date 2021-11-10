Роспотребнадзор рассказал, как бороться с домашними пылевыми клещами. Инструкцию ведомство опубликовало на своем сайте.

Главные действия по борьбе с клещом специалисты сводят к профилактике его появления. Для этого, как сообщается в материале, следует максимально удалить все ворсистые поверхности, на которых может скапливаться пыль, заменить перьевые подушки на синтетические, ежемесячно стирать одеяла и подушки, сушить их на солнце или морозе, и не заводить кошек или собак.

Если же клещ все-таки завелся, то тут ведомство рекомендует применять акарициды.

"Среди них наиболее широко на протяжении нескольких десятилетий применяют препараты, содержащие в качестве действующего вещества бензилбензоат - бензиловый эфир бензойной кислоты", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Однако применять препараты следует с осторожностью, так как у некоторых людей на них может быть аллергия, напомнили в ведомстве.