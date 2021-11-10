Россия может достичь углеродной нейтральности ранее 2060 года

Россия может достичь углеродной нейтральности раньше 2060 года, если позволят новые научные технологии и финансы. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на конференции ООН по климату в Глазго.

"Говоря об обещании достичь углеродной нейтральности к 2060 году, это не значит, что Россия не сможет достигнуть этой цели раньше данного срока. Успех зависит от доступности новых технологий и средств, чтобы финансировать этот переход", - сказал он. Оверчук призвал "исключить дискриминационные подходы и ограничительные меры, закрывающие странам доступ к технологиям и финансовым ресурсам", которые могут быть использованы для создания новой устойчивой инфраструктуры, систем улавливания и хранения, декарбонизации, повышения энергоэффективности и перехода к чистой энергии. "А если кто-то будет препятствовать этому процессу, всем будет понятно, кто виноват в недостижении климатических целей", - отметил вице-премьер.

Достичь углеродной нейтральности к 2060 году Россия планирует как за счет мер по контролю и снижению выбросов парниковых газов, так и за счет управления природными экосистемами - лесами, тундрой, сельхозземлями, болотами и морями - и повышения их поглощающей способности, отметил Оверчук.

По данным минприроды, российские леса поглощают 1,2-1,25 млн тонн СО2 в год, потери при пожарах в среднем составляют около 300 млн тонн СО2. Столько же примерно теряется при рубках. Таким образом, среднегодовой уровень нетто-поглощения в лесах равен примерно 600-650 млн тонн СО2. "Борьба с пожарами - одна из наших ключевых задач, - отметили в министерстве. - Лесные пожары последних лет выявили недостаточность финансирования этой сферы. После анализа ситуации принято решение увеличить финансирование этой сферы до 14 млрд руб. в год. Раньше на эти мероприятия тратилось 6 млрд).

В октябре правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития до 2050 года. Она содержит ряд мер, реализация которых приведет в 2050 году к сокращению нетто-выбросов парниковых газов на 80% к уровню 1990 года. По сравнению с 1990 годом Россия уже больше, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов - на 49%, отметили в минприроды. Сейчас выбросы составляют 2,1 млрд тонн СО2, что эквивалентно 1,6 млрд с учетом поглощающей способности лесов (0,5 млрд тонн).

Самый главный источник парниковых газов в России - энергетика и сжигание ископаемого топлива. На втором месте - промышленность, на третьем - сельское хозяйство, замыкает топ-4 - сектор отходов. В мире первое место также занимает энергетика, а вот на втором -сельское хозяйство: рисоводство и животноводство.

План мероприятий по реализации стратегии минэкономразвития обещает представить будущей весной. Предполагается, что в него войдут меры поддержки низкоуглеродных технологий. "При том что 86% нашей генерации приходится на солнечную, ветряную, атомную и гидроэнергетику, а также природный газ, Россия представляет собой пример одного из самых низкоэмиссионных балансов в мире. Мы намерены сохранить эти лидерские позиции за счет внедрения "голубого" и "зеленого" водорода и использования водородного топлива в отраслях экономики", - сообщил Оверчук.