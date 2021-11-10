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10.11.2021 17:35
Рубрика: Экономика

Россия разрешит беспошлинный импорт мяса в 2022 году

Текст: Анастасия Селиванова

В Россию может быть импортировано на беспошлинной основе до 200 тысяч тонн замороженной говядины в течение 2022 года и еще 100 тысяч тонн замороженной свинины в течение первой половины следующего года. Предложение о введении квот прозвучало от Минсельхоза, таможенная подкомиссия уже одобрила его.

Фото: instagram.com/mcx_rf
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"Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тысяч тонн и замороженной говядины до 200 тысяч тонн. Данное решение рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - сообщил на совещании у президента Владимира Путина глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По данным Минэкономразвития, условием для применения льготы будет целевое назначение импорта - переработка мяса на территории России по аналогии с действующей тарифной квотой на импорт белого сахара. Предложение Минсельхоза включат в повестку очередного заседания совета Евразийской экономической комиссии.

Квота на беспошлинный импорт свинины действовала в России до 2020 года, однако ее заменили по условиям Всемирной торговой организации (ВТО) на пошлину в размере 25%. На говядину ставка составляет 15% в рамках квоты и 50% - сверх нее.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, большинство поставщиков мяса в октябре уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на 8-10%. После этого в Минсельхозе сообщали о дополнительных субсидиях предприятиям по производству и переработке мяса, а также заверили, что в следующем году акцентируют внимание на господдержке этого сектора.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Правительство Минэкономразвития Президент Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) Пошлины на мясо

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