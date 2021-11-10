"Руки вверх!" возвращаются на большую сцену и снова едут в тур по России

Новости

Беларусь усилила ПВО на границе в западном и северо-западном направлении 14:59
Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов 14:50
Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным 14:45
Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум 14:41
Матвиенко не исключила ужесточения мер против COVID-19 14:41
Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг 14:40
Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны 14:32
Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам" 14:18
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль 14:16
Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам 13:59
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами 13:57
Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ 13:57
Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 13:37
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 13:30
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
Сенаторы одобрили закон о выплатах работавшим во время учебы детям-сиротам 13:28
Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 14:16
Рубрика: Культура

"Руки вверх!" возвращаются на большую сцену и снова едут в тур по России

Текст: Александр Алексеев
Многие концерты 2021 года группа вынуждена была отменить из-за пандемии. В частности, так и не дала стадионный концерт летом на Большой спортивной арене "Лужники", рассчитанной почти на 100 тысяч зрителей.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Но теперь фронтмен группы Сергей Жуков заявил на своем сайте о желании "провести концерт в особом формате". Он состоится уже 6 декабря 2021 года, на сцене столичного зала Crocus City Hall.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Стас Намин выпустил первый сольный альбом в день 70-летия

"Руки вверх!" не выступали в Москве почти два года. И теперь готовятся к концерту-возвращению. По словам Жукова, "в программе будут звучать не только привычные аранжировки всеми любимых танцевальных хитов "Крошка", "Студент", "Чужие губы" и "18 мне уже", но и новые с живым звуком в необычном исполнении".

Очевидно, исполнят "Руки вверх!" и свою премьеру - хит #Танецпоп, написанный Сергеем Жуковым на спор. Музыкант доказывал ею, что "сможет написать песню, которая войдет во все тренды и станет любимой у поколения тик-токеров".

Так с этим ярким и ироничным хитом и получилось.

Кстати

Концерт пройдет в формате COVID-Free. Чтобы попасть на мероприятие, зрителям понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность. А вслед за этим должны состоятся выступления и в других городах, уже в феврале 2022 года: в Казани, Набережных Челнах, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ
Чем заняться в нерабочие дни: музеи, театры, выставки
Кто такие стримеры и за счет чего они живут