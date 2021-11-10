"Руки вверх!" возвращаются на большую сцену и снова едут в тур по России

Многие концерты 2021 года группа вынуждена была отменить из-за пандемии. В частности, так и не дала стадионный концерт летом на Большой спортивной арене "Лужники", рассчитанной почти на 100 тысяч зрителей.

Но теперь фронтмен группы Сергей Жуков заявил на своем сайте о желании "провести концерт в особом формате". Он состоится уже 6 декабря 2021 года, на сцене столичного зала Crocus City Hall.

"Руки вверх!" не выступали в Москве почти два года. И теперь готовятся к концерту-возвращению. По словам Жукова, "в программе будут звучать не только привычные аранжировки всеми любимых танцевальных хитов "Крошка", "Студент", "Чужие губы" и "18 мне уже", но и новые с живым звуком в необычном исполнении".

Очевидно, исполнят "Руки вверх!" и свою премьеру - хит #Танецпоп, написанный Сергеем Жуковым на спор. Музыкант доказывал ею, что "сможет написать песню, которая войдет во все тренды и станет любимой у поколения тик-токеров".

Так с этим ярким и ироничным хитом и получилось.

Кстати

Концерт пройдет в формате COVID-Free. Чтобы попасть на мероприятие, зрителям понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность. А вслед за этим должны состоятся выступления и в других городах, уже в феврале 2022 года: в Казани, Набережных Челнах, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других.