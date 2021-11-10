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Рубрика: Экономика

Рынок труда Германии испытывает дефицит в 1,2 миллиона работников

В ФРГ - больше миллиона горячих вакансий
Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Неделя № 255(8606)
В Германии на сегодняшний день не хватает 1,2 миллиона работников. По данным Федерального агентства по труду, страна нуждается в специалистах по 70 профессиям.
Роботы, такие, как этот — следящий за соблюдением социальной дистанции в аптеках в ФРГ, - могут помочь, но не решить проблему. Фото: EPA Роботы, такие, как этот — следящий за соблюдением социальной дистанции в аптеках в ФРГ, - могут помочь, но не решить проблему. Фото: EPA
Роботы, такие, как этот — следящий за соблюдением социальной дистанции в аптеках в ФРГ, - могут помочь, но не решить проблему. Фото: EPA

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле сообщил в интервью изданию Die Welt: "В общей сложности в настоящее время требуется около 1,2 миллиона работников, из которых две трети - специалисты".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Острее всего стоит вопрос с социальными педагогами - по данным Института немецкой экономики, требуется 18 300 человек с такой квалификацией. В списке из 15 наиболее нуждающихся в кадрах профессий лидируют также сиделки для пожилых - почти 18 тысяч и медсестры - 16 700 человек. Не хватает 15 500 инженеров-электриков, 13 200 сантехников, специалистов по отоплению и кондиционированию воздуха, а также 6700 водителей грузовиков.

Кроме того, по словам исполнительного директора Федерального объединения малых и средних предприятий Маркуса Йергера, такие области, как математика, информационные технологии, естественные науки и технологии, здравоохранение и обслуживание, страдают от острой нехватки стажеров, а это значит, что у предпринимателей нет потенциальных преемников. "В Германии ведется обучение более чем по 390 профессиям, и почти во всех не хватает новых учеников", - цитирует его Deutsche Welle.

Любопытно, что еще в 2010 году германское информационное агентство DAPD сообщило со ссылкой на главу немецкого подразделения консалтинговой фирмы McKinsey Франка Маттерна, что к 2020 году нехватка высококвалифицированных кадров в ФРГ достигнет двух миллионов человек. Исходя из этого, можно сказать, что ситуация сегодня выглядит даже лучше, чем это виделось 10 лет назад. И очевидно, что положение улучшили мигранты.

Страна нуждается в специалистах по 70 профессиям

Немцы делают все, чтобы привлечь специалистов из-за рубежа. 1 марта 2020 года в ФРГ начал действовать отдельный миграционный закон для квалифицированных работников. Для них в Бонне открылось Центральное бюро признания профессиональной квалификации, которое на 11 языках мира консультирует, в том числе в интернете, желающих подтвердить свой диплом и работать в Германии.

Между тем

Обозреватель "РГ" также попробовала свои силы на интернет-портале признания профессиональной квалификации правительства ФРГ. Оказалось, что с дипломом факультета журналистики российского вуза сдавать дополнительные экзамены на право работать журналистом не нужно. Но дома все равно лучше.

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