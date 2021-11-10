С 2022 года меняется определение степеней секретности гостайны

С нового года в России начнет действовать новая редакция правил, по которым те или иные сведения в стране относятся к гостайне.

На минувшей неделе правительство утвердило изменения в "Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности". "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В правилах оговаривается, что "степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ вследствие распространения указанных сведений".

В новой редакции остаются три степени секретности.

Так, к сведениям особой важности следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, "распространение которых может нанести ущерб интересам РФ в одной или нескольких из перечисленных областей".

К совершенно секретным сведениям следует относить сведения, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли российской экономики в одной или нескольких из указанных областей.

Нельзя разглашать сведения особой важности, совершенно секретные и секретные

К секретным сведениям относятся все иные сведения из числа составляющих гостайну. В этом случае ущербом безопасности России будет считаться ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации в перечисленных выше областях.

Кроме того, исключен пункт об участии руководителей "Росатома" и "Роскосмоса" в разработке перечня секретных данных, а также об их персональной ответственности за соответствующие решения.