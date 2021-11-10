Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег

Перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда (ПФР) расширится за счет конфискованных у коррупционеров денег. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании 10 ноября.

"Бюджет ПФР пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений", - объяснила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Сейчас бюджет фонда формируется за счет страховых взносов, а также средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения или инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физлиц и организаций, средств резерва для выплаты накопительной пенсии.