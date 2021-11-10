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10.11.2021 16:44
Рубрика: Культура

Сериал "Универ. 10 лет спустя" покажут по ТВ в новом формате

Текст: Сусанна Альперина

Телеканал ТНТ сообщил о том, что самый продолжительный его сериал - "Универ" - вернется спустя три года после выхода в эфир 555-й серии, напомнит, чем закончился сезон, который выходил под названием "Универ. Новая общага", и перенесёт сюжет на 10 лет вперёд.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета сериала "Универ. 10 лет спустя" (дата выхода пока неизвестна, но явно проект не заставит себя ждать) - отношения Антона и Кристины (Стас Ярушин и Настасья Самбурская), Маши и Вали (Анна Хилькевич и Александр Стекольников), Майкла и Вари (Арарат Кещян и Екатерина Молоховская), а также непростая история Яны (Анна Кузина). "Беззаботные герои "Универа" выросли и покинули общагу. У них появились семьи, работа, кого-то начал затягивать быт, кого-то настиг возрастной кризис. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Валя не готов к родительству. Яна развелась, посвятила себя работе и думает, что она упустила воспитание сына. Жизни героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу", - об этом рассказывается в релизе телеканала, присланном в "РГ".

Вместе с героями повзрослеет и хронометраж истории - новые серии длятся по часу, а к традиционной комедии добавятся элементы драмы. Также в "Универе" появятся новые герои, которых сыграют звёзды большого кино: Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Создатели говорят о том, что новый сезон ТНТ станет значимым событием для отечественного ТВ - впервые в истории российских сериалов хитовый проект вернётся в эфир после закрытия.

"Универ" появился на ТНТ в 2008 году, с тех пор сериал оброс множеством сезонов, огромной фанбазой и даже своим спин-оффом "СашаТаня", новые эпизоды которого до сих пор идут на ТНТ. Аудитория сериала выросла, оставила универ, общагу, студенческие пары позади и обзавелась семьями - вместе с ней выросли и герои, которым ещё есть что сказать.

Прямая речь:

Анна Хилькевич, актриса:

"Я, как и многие другие, подошла к съемкам "Универа. 10 лет спустя" именно с творческой стороны. Мы сейчас уже в том статусе, когда можешь творить всей душой. И, мне кажется, у нас получилось. Это такое творение ТНТ, творение наших продюсеров, авторов, сценаристов и актёров. Каждый из нас внёс какую-то лепту в своего персонажа: и внешне, и внутренне. Сначала мы волновались, но итог, мне кажется, получился бомбическим".

Стас Ярушин, актер:

"Я понимал, кто будет работать над проектом, мы встречались с продюсерами сериала. Мне понравилось то, что предложили сценаристы. "Универ. 10 лет спустя" - это уже не просто ситком, а совсем другая история. Это более взрослое кино!".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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