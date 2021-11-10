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10.11.2021 13:56
Рубрика: Власть

Шойгу: Объединенная система ПВО решит задачи воздушно-космической обороны СНГ

Текст: Юрий Гаврилов
В среду в московском Международном военном центре прошло заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. На эту встречу в российскую столицу прилетели делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны Содружества. Нашу страну представляла делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

"За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооруженных сил стран СНГ", - сказал глава Минобороны РФ на открытии заседания. Шойгу отметил символичность этой встречи - она состоялась в преддверии 30-летнего юбилея Организации.

Фото: Алексей Ерешко \ РИА Новости
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По словам Шойгу, формат Совета министров обороны дает возможность расширять спектр партнерства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ. "Уверен в том, что и сегодняшнее заседание Совета пройдет в конструктивной обстановке, а его итоги будут способствовать поддержанию мира и стабильности в наших государствах", - заявил министр.

На этой встрече главы военных ведомств Содружества утвердили план совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества. Также, по словам Шойгу, они подтвердили единое понимание характера вызовов и угроз военной безопасности СНГ.

Другие важные решения министров были связаны с необходимостью усовершенствования объединенной системы ПВО. "Рассмотрели необходимые меры по формированию Совместного подразделения гуманитарного разминирования, а также развития совместных систем военного назначения, - сказал по итогам заседания Сергей Шойгу. - Это касается адаптации объединенной системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны, совершенствования построения Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств Содружества".

Министры обороны также решили провести компьютерное командно-штабное учение объединенной системы противовоздушной обороны "Региональная безопасность-2022". А еще организовать в следующем году Третьи Военно-спортивные игры, посвященные 30-летию Совета министров обороны СНГ.

Фото: Минобороны РФ

На заседании были одобрены основные направления развития системы сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров, а также Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Министры также договорились углублять практическое взаимодействие в области военно-топографического и гидрометеорологического обеспечения.

Перед совместным разговором главы военных ведомств СНГ возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Министры также побывали в Музее военного сотрудничества, где им, в частности, показали документы из Центрального военного архива, связанные с защитой Брестской крепости, подвигом 28 героев-панфиловцев, битвой за Днепр, обороной Севастополя. В числе этих исторических свидетельств были фотографии разрушенного гитлеровцами крымского города, а также кадры, запечатлевшие бои за Берлин и Парад Победы 24 июня 1945 года.

Фото: Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Еще министры обороны СНГ познакомились с недавно рассекреченным Ультиматумом ставки Верховного Главнокомандования от 8 января 1943 года генералу Паулюсу, подписанный Рокоссовским и Вороновым. В скором времени этот документ будет опубликован. Также в Музее военачальникам показали орден "Победа" номер один, который был вручен маршалу Жукову.

Стоит отметить, что Международный военный центр, в котором встречались министры обороны, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ недавно привели в соответствие с историческим обликом первой половины XX века. Они также оборудовали там специализированные кабинеты для делегаций стран СНГ.

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