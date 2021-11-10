Скидки, промокоды. Что и как покупать на распродаже AliExpess

11 ноября на AliExpess стартует самая масштабная распродажа года. RG Digital рассказывает, как правильно делать покупки со скидками.

1. Следить за ценами - первое правило осознанного покупателя. Не все продавцы представляют собой образец порядочности и могут практиковать подход "подними цену перед распродажей, а потом объяви о скидке".

С помощью расширений для браузера можно отслеживать, как менялась цена на тот или иной товар, чтобы затем сравнить ее с "распродажной". Это Aliradar, Alitools, Alihelper и другие расширения.

2. Покупать в официальных магазинах - еще один способ не стать жертвой обманщиков. У "Связного", "Мегафона" и других крупных реселлеров есть собственные магазины на AliExpress.

Кроме того, официальные представительства на площадке открыли и сами бренды - Poco, Xiaomi и так далее. Если в поиске ввести название популярного смартфона, с высокой вероятностью первая же ссылка будет вести именно на официальный магазин.

3. Изучать рейтинг продавца и товара - обязательная практика. Рейтинг продавца должен быть выше 95 процентов, а оценка товара - приближаться к пяти звездам. Очень важно читать и отзывы о товаре. Там нередко можно узнать о каких-то особенностях, не указанных в описании.

4. Воспользоваться гидом по распродаже. Там перечислены основные категории товаров, которые продаются со скидками, товары с доставкой из России, товары дешевле 800 рублей и так далее.

5. Выбрать бренд на специальной странице и ловить скидки только на эту продукцию - еще одна неплохая тактика. Все бренды отсортированы по алфавиту, а при заходе на страницу любого из них можно отобрать только те товары, которые участвуют в скидочных акциях.

Сами россияне, которые начали наполнять корзины еще до начала распродажи, планируют приобрести пауэрбанки, пульсоксиметры, мягкие игрушки, свитшоты, а также новогодний декор, украшения, текстиль для дома. У локальных продавцов самыми ходовыми категориями стали товары для дома и сада, техника для дома и автотовары, а из-за рубежа люди закажут товары для дома, женскую одежду и мобильные телефоны с аксессуарами.