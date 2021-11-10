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10.11.2021 19:57
Рубрика: Экономика

Против лома есть прием

Совет ЕЭК одобрил план сбора вторсырья для индустрии
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект плана мероприятий по обеспечению сырьем металлургических предприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Утвердить документ планируется на ближайшем заседании межправительственного совета ЕАЭС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

План предусматривает сближение регулирования поставок сырья и обеспечение его бесперебойных поставок внутри Союза, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Фото: iStock
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России

Металлолом всегда был и остается ценным сырьем для металлургии.

Однако в прошлом году из-за коронавирусных ограничений приостанавливали свою работу поставщики сырья, в том числе лома и отходов черных и цветных металлов, что поставило под угрозу деятельность металлургических предприятий. Кроме того, был почти полностью приостановлен прием лома от физических лиц, которые обеспечивают до 70 процентов лома металлов, которые используются индустрией. Минпромторг РФ тогда отправил в регионы письмо с просьбой не останавливать их работу.

В этом году правительство утвердило перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов на 2021-2023 годы. Эксперты назвали этот документ историческим этапом для сбора металлолома - он признан самостоятельной отраслью. И вот теперь она выходит на уровень Единого экономического пространства ЕАЭ. Согласно проекту плана, к декабрю страны ЕАЭС должны проработать снятие ограничений на доступ предприятий-потребителей к лому и отходам черных и цветных металлов на внутреннем рынке ЕАЭС.

В этом году обращение с ломом и отходами черных и цветных металлов признано самостоятельной отраслью

При этом план допускает при необходимости применение странами ограничений на экспорт лома (такие действуют, например, в РФ в виде пошлины на вывоз лома в размере до 5 процентов, но не менее 70 евро за тонну). Ожидается, что с января 2022 года страны ЕАЭС начнут прорабатывать вопрос о лицензировании деятельности по сбору и утилизации лома черных и цветных металлов. Для стимулирования заготовки металлолома государствам ЕАЭС предлагается также проработать вопросы о налоговых льготах для его сдатчиков. Планируется создавать новые источники лома, в том числе за счет переработки старых транспортных средств.

До конца 2022 года страны проанализируют внедрение наилучших доступных технологий для переработки отходов и лома металлов. Планируется также прорабатывать оптимальные логистические маршруты для перевозки лома внутри Союза.

Экономика Отрасли Ресурсы

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