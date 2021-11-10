В последние годы у выпускников школ растет интерес к инженерным профессиям. Чем это вызвано, и какие задачи стоят перед вузами, которые готовят новое поколение инженерной элиты страны, "РГ" рассказал директор Института экотехнологий и инжиниринга НИТУ "МИСиС" Андрей Травянов.

Андрей Яковлевич, популярны ли у современной молодежи профессии, связанные с тяжелой промышленностью: металлургией, машиностроением, металлообработкой?

Андрей Травянов: В этом году около 30 вузов готовят кадры по направлению "Металлургия" и еще 19 вузов - по профилю "Технологические машины и оборудование". Многие из них находятся в городах, где есть градообразующие металлургические предприятия. Молодежь видит, что это - постоянные рабочие места, стабильная зарплата, перспективы роста. И работодатели там активно работают с будущими абитуриентами. Но те, кто поступает на эти специальности, должны кроме математики и русского языка сдавать еще и физику. А этот предмет сдают в школе немногие. Но те ребята, которые осознанно идут на это направление, сдают - если не в школе, то в региональных центрах. Наши выпускники - это кандидаты на работу в управляющих компаниях металлургических предприятий либо компаний, у которых активы находятся за границей. Они хорошо мотивированы.

Как на программы подготовки повлияло наступление Четвертой промышленной революции?

Андрей Травянов: По этой парадигме на производство приходят новые технологии из IT-сферы, интернета-вещей, больших данных и т.д. Но они все равно должны сочетаться с базовыми знаниями по металлургии и машиностроению. Поэтому в бакалавриате мы оставляем фундаментальную подготовку по базовым предметам естественных наук (знаний). У каждого студента формируется индивидуальная образовательная траектория: после двух курсов они сами выбирают предметы, которые им наиболее интересны, с учетом особенностей региона, в котором будут работать, или науки, которую хотят изучать. А в магистратуре по направлению "Металлургия" можно добавить изучение менеджмента, прикладной информатики и математики и т.д. Тогда из вуза выйдет специалист, который, имея базовое образование, готовится к конкретному производству и даже порой к конкретному рабочему месту. Например, когда приходит в магистратуру айтишник, он получает тему будущей работы, которая связана с моделированием технологического процесса. Или с оценкой технологического процесса с использованием big data и т.д.

Какие новые компетенции вы должны дать студентам, чтобы они на выходе соответствовали новым уровням производства?

Андрей Травянов: Образовательные стандарты раньше формировались по принципу "учу, чему хочу". А сейчас в соответствии с законом стандарты третьего поколения привязаны к профессиональным стандартам, которые пишут работодатели. Поэтому те компетенции и навыки, которые в них заложены, формируют и образовательные программы. В национальных университетах студент сразу вовлекается в реальный исследовательский процесс. Выполняя определенный уровень задач, он понимает, что ему, например, необходимо углубиться в изучение материаловедения на примере конкретных сплавов. Для этого он может ходить на занятия, например, с другими группами. Весь учебный план сформирован так, что больше 50 процентов - это самостоятельная подготовка.

Это требует от студентов высокого самосознания, дисциплины. Как с этим обстоят дела?

Андрей Травянов: Если студент знает, что мы ему все расскажем на лекциях, естественно, он не будет самостоятельно изучать. Но если на лекции даешь лишь основные принципы, а потом он получает задание, которое требует изучить литературу, проанализировать - это другой подход. Но многое зависит от преподавателя и задач, которые он ставит перед студентами.

Есть предприятия, которые начинались со студенческого конструкторского бюро, а потом стали известной фирмой

Для инженера особенно важна практическая подготовка. Прежде приходили на производство выпускники вуза, и им говорили: теперь забудь все, чему тебя учили в вузе, научим с нуля. Сейчас не так?

Андрей Травянов: Вот это "заново научим" как раз и было связано с тем, что раньше мы учили студентов тому, чему умели учить. А сейчас учим тому, чего хотят работодатели. У нас есть рабочая практика в бакалавриате. А в магистратуре она занимает львиную долю времени. Есть стажировки. Но выпускника сразу не поставят на рабочее место, потому что он должен пройти обучение и сдать экзамен по технике безопасности, получить квалификацию. Раньше для этого необходимо было проработать полгода. А сейчас требуется всего 4 недели, чтобы пройти все необходимые процедуры.

Есть ли у выпускников проблемы с трудоустройством после вузов вашего профиля?

Андрей Травянов: Вы можете посмотреть на сайтах вузов раздел "Трудоустройство". Там студент сам может выбрать работу из предложений предприятий. Или заполнить анкету, и по этой анкете могут, наоборот, выбрать его. Если работодатели обращаются в наш университет, то всегда обязательный пункт - знание иностранного языка. Сейчас, к сожалению, оборудование, которое работает на металлургических предприятиях, в основном иностранное. И здесь знание языка - большое конкурентное преимущество.

В последние годы уделяется большое внимание участию студентов в научно-исследовательской работе. Есть ли примеры, когда студенческие проекты находят применение в реальном производстве?

Андрей Травянов: У нас при вузе есть малые инновационные предприятия, в которых студенты реализуют свои бизнес-идеи. И есть предприятия, которые начинались со студенческого конструкторского бюро, а потом стали довольно известной фирмой. Мы проводим специальные конкурсы заявок на реализацию бизнес-идей. Финансируем их, а в последнее время их также софинансируют и металлургические холдинги. Например, в прошлом году ребята собрали под выполнение таких задач команды из разных институтов. В них входили будущие айтишник, горняк, металлург, материаловед и т.д. - и они вместе разрабатывали бизнес-проекты. Предприятия выбирают из них не только те, которые интересны им по профилю, но и просто очень перспективные. Например, один из проектов был посвящен созданию фантома головного мозга. Студенты подбирали состав геля, который по своих характеристикам был бы близок тканям мозга, чтобы будущие врачи могли на нем тренироваться в проведении нейрохирургических операций. Печатали этот "мозг" из геля на 3D-принтере. К финансированию проекта университетом одна из металлургических компаний дала еще полмиллиона рублей. И мы понимаем: если бизнес интересуется, значит, здесь есть рациональное зерно.

Какие подходы вы используете, чтобы формировать у студентов инновационное мышление?

Андрей Травянов: В магистратуре мы ввели курс "Технологическое предпринимательство". Фактически ребят учат генерировать идеи, востребованные в производстве. Этот подход поддерживает и московское правительство. В бакалавриате мы по проекту "Приоритет 2030" будем внедрять курс, который называется "Инженерный проект". В первом семестре ребята получат задание и в процессе изучения каждой дисциплины будут выполнять определенные его этапы. Чтобы не было такого: "А зачем мне нужны были эти интегралы, Марь Степановна?". Сейчас, когда студент бакалавриата изучает базовые дисциплины, он порой не понимает, зачем они ему нужны. А когда есть реальная задача, которую надо решить за четыре года, и притом достаточно сложная, он будет мотивирован на получение базовых знаний.

Сегодня для всех отраслей на первый план выдвигается "зеленая" повестка. Какие задачи стоят в металлургии?

Андрей Травянов: Для нас это прежде всего - ресурсосбережение и экология. И мы этим давно занимаемся: еще 14 лет назад университет был инициатором создания научной специальности "Металлургия техногенных и вторичных ресурсов". И с 2009 года мы начали готовить по этой специальности. А в магистратуре идет программа "Логистика технологических процессов производства" - это управление отходами и природными материалами. В металлургии отходы - это технологические газы СО, СО 2 , шлаки, а также пыль. Их можно использовать вторично. В 2000-х годах мы также разработали технологию извлечения ванадия из зол ТЭЦ, где его больше, чем в природном сырье.

А студенты интересуются "зеленой" тематикой?

Андрей Травянов: Мы их всегда к этому готовили: они делали проекты и по снижению выбросов, и по утилизации отходов. Сейчас у них появляется дополнительная мотивация, потому что одним из критериев отбора сотрудников на предприятия отрасли будет знание "зеленых" технологий.