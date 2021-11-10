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10 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 9 ноября 2021 года № 487 "О внесении изменения в пункт 9.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести изменение в пункт 91 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. № 410, от 18 октября 2021 г. № 428, от 26 октября 2021 г. № 452, от 29 октября 2021 г. № 467, от 29 октября 2021 г. № 468 и от 03 ноября 2021 г. № 476), заменив слова "с 18 октября по 29 октября 2021 года включительно" словами "с 08 ноября по 14 ноября 2021 года включительно".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 ноября 2021 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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