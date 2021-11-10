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10.11.2021 19:38
Рубрика: Экономика

Таксисты пожаловались в Генпрокуратуру на законопроект по регулированию рынка

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Прохождение давно обсуждаемого закона о такси вновь может быть отложено. Представители объединений таксистов считают, что их замечания к проекту, высказанные в ходе общественного обсуждения, не учтены. С жалобой они обратились в Генпрокуратуру (с копией документа ознакомилась "РГ"). Найти компромисс в регулировании этой сферы пока не удается.
Агрегаторы заинтересованы в том, чтобы возить пассажиров могли и таксопарки, и ИП, и самозанятые. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Агрегаторы заинтересованы в том, чтобы возить пассажиров могли и таксопарки, и ИП, и самозанятые. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Агрегаторы заинтересованы в том, чтобы возить пассажиров могли и таксопарки, и ИП, и самозанятые. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Заявление было подано через электронный сервис Генпрокуратуры. В ответном уведомлении указано, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке. В минтрансе, разработавшем проект, ситуацию пока не комментируют.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Межрегиональное объединение автотранспортных перевозчиков в своем заявлении указывает на несоблюдение процедуры публичного обсуждения документа. Но претензии таксистов, по сути, касаются его содержания.

Споры о регулировании рынка такси ведутся около десяти лет. Разработанный минтрансом законопроект уже пятый по счету. Он должен был учесть позиции каждой из сторон - участниц рынка.

Таксисты заинтересованы в том, чтобы в такси шли профессиональные кадры с подтвержденным стажем и квалификацией, и при этом отсекались случайные люди, подключающиеся к перевозке через агрегаторов. Агрегаторы, напротив, хотят закрепить свободный приток на рынок водителей и компаний-перевозчиков, чтобы иметь возможность проводить свою ценовую политику.

Для пассажиров, конечно, важны доступные цены, но также важна и безопасность. А для этого должны быть предусмотрены механизмы оценки водителей и ответственности агрегаторов.

Закон о такси обсуждается около десяти лет, пятую версию проекта, возможно, придется снова серьезно перерабатывать

Законопроект нужно серьезно дорабатывать, менять саму концепцию, считает руководитель объединения таксистов Андрей Абрамов. Сначала стоило бы принять решения по ключевым вопросам, говорит он. Всего таких пунктов около десяти. Самые важные из них - создание реестра такси, обеспечение безопасности пассажиров и ответственность агрегаторов.

Реестр такси с персональными данными водителей должен формироваться на федеральном уровне единым оператором, считают представители таксистов.

В законопроекте предполагается, что регионы будут вести сразу три реестра: автомобилей, перевозчиков и агрегаторов. Однако большинство из регионов не справились даже с ведением одного реестра. Данные формируются с использованием бумажных носителей, их невозможно оперативно передавать и анализировать, говорит Абрамов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Предлагаемые законопроектом реестры противоречат действующему законодательству, добавляет руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ) Станислав Швагерус. К тому же у регионов нет средств на выполнение этой функции, считает он. Например, ведение регионами реестра агрегаторов противоречит Конституции после внесенных в нее изменений, так как вопросы хранения, обработки персональных данных и информационной безопасности отнесены к исключительному ведению Федерации, поясняет эксперт.

Реестр автомобилей планируется вести в уведомительном порядке, то есть орган власти обязан вносить сведения, поданные владельцем автомобиля. Сейчас к автомобилям предъявляются конкретные требования. Но в случае принятия в таком виде законопроекта, какие-то требования к автомобилям такси становятся бесполезными. В реестр перевозчиков будут вноситься сведения о таксопарках, индивидуальных предпринимателях и самозанятых. На том, чтобы самозанятые могли быть таксистами, настаивают агрегаторы.

Если в закон включат нормы, исключающие ответственность агрегаторов, будут нарушены права 60 миллионов пассажиров, считает правозащитник

Продолжается и борьба вокруг ответственности агрегаторов. Как указывают компании-агрегаторы, они уже страхуют свою ответственность добровольно. Однако ответственность агрегаторов сформировалась и на основе Закона "О защите прав потребителей", пассажиры могут получить компенсацию по суду, настаивает правозащитник в сфере легкового такси Елена Гращенкова. Но в одну из статей законопроекта внесены два исключения, отражающие интерес агрегаторов. Они не будут нести ответственность в том случае, если у них не было технической возможности получить данные о наличии у таксиста разрешения на перевозку. Кроме того, ответственность снимается, если агрегатор указал наименование перевозчика, то есть таксопарк или конкретного водителя. Пассажир никогда не сможет доказать в суде, что агрегатор мог получить сведения о разрешении на перевозку. Если эта часть будет принята, она нарушит права 60 млн граждан, считает Гращенкова.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Генпрокуратура

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