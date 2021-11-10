Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина

В возрасти 81 года умерла актриса театра и кино Валентина Малявина.

Как сообщает сегодня Союз кинематографистов РФ, заслуженная артистка России скончалась 30 октября. Похоронили её на Троекуровском кладбище.

Окончила Театральное училище им. Щукина в 1962 году, служила в Ленкоме, Театре имени Вахтангова, Театре-студии киноактёра.

Фильмография Малявиной насчитывает 42 фильма, среди которых "Иваново детство" (одна из первых ролей), "Дневные поезда", "Подсолнух", "Король-олень", "Осенние соблазны" и другие известные ленты.

"Валентина Малявина - одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа прожила яркую, но полную драматических событий жизнь", - отмечается в некрологе.

Была замужем несколько раз. Первый муж - актёр, народный артист РСФСР Александр Збруев, второй - режиссёр Павел Арсенов, третий (брак не зарегистрирован) - актёр Станислав Жданько, четвёртый - мастер по металлу Максим Краснов, пятый - иконописец Владимир Красницкий (убит ножом на улице).

С 1983 по 1988 год Малявина отбывала наказание в тюрьме, признанная виновной в убийстве сожителя Станислава Жданько. Свою вину она не признала. Освобождена по амнистии.

В 2001 году актриса лишилась зрения в результате удара головой после падения.