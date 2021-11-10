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Умерла продюсер и сценаристка Светлана Икрамова

Новости
    10.11.2021, 18:09
Текст:   Козьма Лоханкин

На 76-м году жизни скончалась советская и российская продюсер и сценаристка Светлана Икрамова.

О кончине Икрамовой 10 ноября сообщает Союз кинематографистов, уточняя, что ушла из жизни она тремя днями ранее.

"Являясь высококвалифицированным редактором и сценаристом, она внесла значительный вклад в развитие российского кино. Ее всегда глубокий, аргументированный и доброжелательный анализ и конкретный деловые советы всегда принимались во внимание как опытными, так и молодыми кинематографистами", - говорится в некрологе.

Икрамова продюсировала фильмы "Именины" (2004) и "Любовь.RU", также писала сценарии к документальному кино.

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