Умерла продюсер и сценаристка Светлана Икрамова

На 76-м году жизни скончалась советская и российская продюсер и сценаристка Светлана Икрамова.

О кончине Икрамовой 10 ноября сообщает Союз кинематографистов, уточняя, что ушла из жизни она тремя днями ранее.

"Являясь высококвалифицированным редактором и сценаристом, она внесла значительный вклад в развитие российского кино. Ее всегда глубокий, аргументированный и доброжелательный анализ и конкретный деловые советы всегда принимались во внимание как опытными, так и молодыми кинематографистами", - говорится в некрологе.

Икрамова продюсировала фильмы "Именины" (2004) и "Любовь.RU", также писала сценарии к документальному кино.