В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста

В Вене торжественно открыли новый мемориал, посвященный памяти жертв национал-социализма. Памятник представляет собой 160 вертикально установленных каменных досок высотой более двух метров, пишет газета Welt, на которых выгравированы имена всех погибших в годы нацизма австрийских евреев. Их насчитывается 64 440.

Проект этого памятника родился еще в 2020 году, когда канадский еврей Курт Яков Туттер сформировал группу активистов, выступавших за возведение такого мемориала в австрийской столице. Их труды не оказались напрасными. Таким образом, сказала на церемонии открытия министр ведомства канцлера Каролине Эдтштадлер, Австрия наглядно демонстрирует свою ответственность за произошедшее и возвращает жертвам их имена и, насколько возможно, часть их достоинства.

Этот мемориал станет местом, куда потомки убитых евреев смогут приходить, чтобы помянуть родственников - каждого из более чем 64 тысяч. Кроме того, отметила Эдтштадлер, посетители смогут представить тот огромный масштаб человеконенавистнического режима национал-социалистов. Мы тем самым должны напоминать себе и последующим поколениям, на какие зверства способен человек. За каждым из имен на стенах, продолжила политик, стоят личные истории и судьбы людей - отцов, матерей, детей.

Рядом с мемориалом жертвам холокоста установлена дополнительная доска в память о погибших от рук нацистов. К сожалению, пишет газета, безымянная.

За прошедшие годы Австрия, сознавая свою историческую ответственность за убийства и изгнание своих сограждан евреев в годы гитлеризма, делает все возможное, чтобы холокоста никогда не повторилось.