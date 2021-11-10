Новости

В Белом доме не стали отвечать на вопрос о запрете на вывоз нефти из США 02:32
Гинцбург анонсировал испытания лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год 00:46
РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам 00:23
Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели 00:18
Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса 00:00
В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 09.11.2021
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 09.11.2021
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 09.11.2021
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 09.11.2021
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 09.11.2021
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 09.11.2021
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 09.11.2021
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 09.11.2021
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 09.11.2021
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 09.11.2021
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 09.11.2021
В московском метро произошел сбой 09.11.2021
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 09.11.2021
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 09.11.2021
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 09.11.2021
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 09.11.2021
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 09.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 02:32
Рубрика: В мире

В Белом доме не стали отвечать на вопрос о запрете на вывоз нефти из США

В Белом доме не стали отвечать на вопрос, когда власти США введут запрет на экспорт нефти. "У меня нет ничего конкретного для вас. Мы призываем ОПЕК увеличить поставки нефти", - сказала на брифинге с участием журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что американская администрация внимательно следит за ситуацией.

США могут развязать ценовую войну на рынке нефти

"У нас есть инструменты в нашем арсенале, с помощью которых мы потенциально можем решить эту проблему", - сказала представительница Белого дома, не уточнив при этом, о каких именно средствах идет речь.

Ранее сенаторы отправили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести мораторий на экспорт сырой нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на внутреннем рынке. "Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", - говорится в документе, который подписали 11 сенаторов-демократов.

В мире США

Главное сегодня

Гинцбург анонсировал испытания лекарства из антител для лечения COVID-19
Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов