В Белом доме не стали отвечать на вопрос о запрете на вывоз нефти из США

В Белом доме не стали отвечать на вопрос, когда власти США введут запрет на экспорт нефти. "У меня нет ничего конкретного для вас. Мы призываем ОПЕК увеличить поставки нефти", - сказала на брифинге с участием журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что американская администрация внимательно следит за ситуацией.

"У нас есть инструменты в нашем арсенале, с помощью которых мы потенциально можем решить эту проблему", - сказала представительница Белого дома, не уточнив при этом, о каких именно средствах идет речь.

Ранее сенаторы отправили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести мораторий на экспорт сырой нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на внутреннем рынке. "Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", - говорится в документе, который подписали 11 сенаторов-демократов.