В Гомеле подведены итоги спартакиады Союзного государства среди молодежи

В Гомеле подведены итоги третьего этапа Спартакиады Союзного государства для детей и юношества, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

В соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и бадминтону приняли участие 192 студента из Беларуси и России. В легкоатлетических дисциплинах первое место завоевали студенты Белорусского государственного университета физической культуры ( БГУФК), второе место у команды Витебского государственного технологического университета (ВГТУ), третье место заняла сборная из Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ).

В состязаниях по настольному теннису первенствовали российские университеты: КФУ(первое место), Уфимский государственный нефтяной технический университет (второе место), Российский технологический университет(третье место).

В бадминтоне победу одержала команда БГУФК, на втором месте - БГУ, на третьем - КФУ.

Заключительный, четвертый этап Спартакиады Союзного государства пройдет в Смоленске с 15 по 20 ноября.