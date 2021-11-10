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10.11.2021 12:10
Рубрика: В мире

В Испании гражданским гвардейцам разрешили не скрывать татуировки под формой

Текст: Юрий Когалов
Фото: Cristina Cifuentes / flickR Фото: Cristina Cifuentes / flickR
Фото: Cristina Cifuentes / flickR

Агенты испанской Гражданской гвардии получили существенные поблажки относительно их внешнего вида. Согласно решению правительства, отныне им разрешено носить видимые из-под формы татуировки. Правда, как отмечается в тексте королевского указа, эти рисунки и надписи не должны противоречить конституционным ценностям, влиять на дисциплину в подразделении или негативно влиять на имидж военизированной структуры.

Фото: Управление культурного наследия правительства РИ
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Примечательно, что новые правила касаются не только действующих гражданских гвардейцев, но курсантов, вышедших в отставку, а также лиц, не имеющих никакого отношения к данному правоохранительному органу, но получивших исключительное право использовать униформу. К последним относятся, например, актеры, выступающие на различных культурных или социальных мероприятиях.

Из-за действовавшего прежде запрета агентам, только поступающим на службу, приходилось удалять татуировки, выступающие из-под одежды, а иногда и вообще все рисунки на теле. Сделать поблажку в МВД решились после того, как выяснилось, что она коснется крайне ограниченного числа гражданских гвардейцев. В то же время ношение различных украшений (колец, шипов, пирсинга) пока остается под запретом как для мужчин, так и для женщин.

К новом указе также подчеркивается, что униформу Гражданской гвардии, ее эмблемы разрешено продавать только действующим агентам. Продавцы должны требовать с покупателя подтверждающий это документ. Если такая покупка будет совершена через интернет, посылка отправится не на указанный адрес, а в ближайшую казарму Гражданской гвардии.

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