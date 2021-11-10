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10.11.2021 21:32
Рубрика: Власть

В Карабахе открыли памятник миротворцу

Текст: Юрий Гаврилов

В среду на территории российского военного городка под Степанакертом в честь первой годовщины ввода нашего миротворческого контингента в Нагорный Карабах открыли памятник миротворцу.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Отлитый из бронзы монумент изображает военнослужащего в полной боевой амуниции и с автоматом Калашникова за плечом. Он обнимает хрупкую девочку, которая дарит военному букет цветов. Известно, что прототипом для памятника стал реальный участник миротворческой миссии в Карабахе.

В церемонии открытия памятника участвовали замкомандующего Южным военным округом Рустам Мурадов и командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин. В их присутствии состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам.

Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин рассказал, что за год нахождения в Нагорном Карабахе наши "голубые каски" обеспечили безопасное возвращение в свои дома свыше 52 тыс. беженцев. При этом общая численность населения региона составляет чуть более 120 тыс. человек. "Миротворцы провели более 200 гуманитарных акций, направленных на помощь многодетным семьям и переселенцам, в ходе которых выдано свыше 6 тыс. различных наборов общим весом более 280 тонн", - отметил Геннадий Анашкин.

Он сообщил, что при помощи миротворцев РФ восстановлены энергосистема и газоснабжение в 60 населенных пунктах Карабаха. Обеспечено водой около 3 тысяч местных жителей. Кроме того, наши военные обеспечили безопасный доступ к христианским святыням в древних монастырях Амарас и Дадиванк более 4 тысячам паломникам.

"Врачами медицинского отряда специального назначения миротворческого контингента оказана квалифицированная помощь более чем тысячи местных жителей . Проведено 11 гуманитарно-медицинских рейдов, в ходе которых выдано более 21 тонны гуманитарной помощи. Оказана помощь в восстановлении районных больниц в городах Мартуни и Мартакерт", - рассказал генерал Анашкин.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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