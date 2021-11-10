В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса

Пока никаких решений на федеральном уровне об обязательных прививках от коронавируса всех граждан не было. Об этом заявил, отвечая на просьбы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители СМИ сослались на заявления академика Александра Гинцбурга в интервью "Российской газете", что вакцину от коронавируса надо включить в национальный календарь прививок и обязать всех ее делать, и напомнили, что некоторые шаги в этом плане предприняли уже в Санкт-Петербурге - речь об обязательной вакцинации для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Пресс-секретаря президента спросили, возможна ли обязательная вакцинация от коронавируса на уровне всей страны.

"Никаких решений на федеральном уровне на этот счет до сих пор не принималось", - заявил Песков.