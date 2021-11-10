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10.11.2021 16:32
Рубрика: Экономика

В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Готовить врачей-онкологов будут по трем основным направлениям, новые образовательные стандарты планируют запустить в 2023 году. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, выступая на XXV Российском онкологическом конгрессе.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По словам Семеновой, ординатура для врачей-онкологов будет модульной. Первый этап станет обязательным для всех: закончив его, специалист сможет работать при поликлиниках и вести амбулаторных онкологических больных. При желании продолжить обучение ему потребуется выбрать одно из двух направлений: химиотерапию (лекарственную терапию) или хирургию.

Для тех, кто уже работает в медицинской отрасли, то есть - врачей других специальностей, возможна профессиональная переподготовка, минуя ординатуру. Единственное условие, которое нужно будет соблюсти, - отработать по своему основному направлению не менее пяти лет. "Пятилетний стаж по основной специальности позволит не изучать врачам некоторые надпрофессиональные компетенции, которые даются в ординатуре", - пояснила Семенова.

Однако после переподготовки доктор другой специальности сможет оказывать онкологическую помощь только первого уровня, то есть - в амбулаториях. Дальше повышать свои профессиональные компетенции ему придется на равных условиях с другими - учиться дальше.

Новые образовательные стандарты будут вводиться в связи с принятием новых профессиональных стандартов для врачей-онкологов, уточнила Семенова. При этом замминистра не исключила, что в дальнейшем возможно более узкое деление специалистов высшего уровня. Так, онкологи-хирурги, например, могут специализироваться на опухолях разных частей организма.

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