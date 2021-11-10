Власть
10.11.2021 14:42
Текст: Ольга Валерьева (nikamir@yandex.ru)

В Москве прошло совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России

Меропрятие под руководством глав дипведомств проходит ежегодно. В этом году, невзирая на пандемию, министры встречались оффлайн.
Сергей Лавров и Владимир Макей по итогам заседания коллегий подписали ряд документов. Церемония прошла в Доме приемов МИД РФ. Фото: Роман Щербенков Сергей Лавров и Владимир Макей по итогам заседания коллегий подписали ряд документов. Церемония прошла в Доме приемов МИД РФ. Фото: Роман Щербенков
Сергей Лавров и Владимир Макей по итогам заседания коллегий подписали ряд документов. Церемония прошла в Доме приемов МИД РФ.
Фото: Роман Щербенков

Стороны рассмотрели ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы и проект новой программы на очередной двухлетний период.

Итогом работы коллегий стало подписание совместных документов, в частности Программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркнул важность того, что Беларусь и Россия сообща выступают на международных площадках, оказывая друг другу политическую и информподдержку.

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