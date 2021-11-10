В ПФР перечислили случаи, при которых невозможна выплата пенсий и пособий

В ряде случаев факт наличия у граждан оплачиваемой работы или иной деятельности служит препятствием для начисления пенсий и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда. Об этом напоминают в отделении ПФР по Новосибирской области.

Так, например, работающим гражданам не может быть назначена социальная пенсия по старости, страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца одному из родителей, либо другим членам семьи, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет. Если пенсионер работает и при этом ему назначена небольшая пенсия, не дотягивающая до регионального прожиточного минимума, то социальную доплату ему производить не будут. Социальная доплата к пенсии до величины регионального прожиточного минимума назначается только неработающим пенсионерам.

Также только неработающие граждане могут получать компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами.

Досрочная страховая пенсия по старости может быть установлена только безработным гражданам, не достигшим пенсионного возраста. Также прибавка к фиксированной выплате страховой пенсии за сельский стаж назначается только тем, кто уже не работает.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ будет выплачивать тоже только после прекращения трудовой деятельности. Как и доплаты к пенсии летчикам, работникам угольной промышленности, "ядерщикам". Назначение пенсии за выслугу лет госслужащим возможно тоже после окончания работы.

Если человек получает какой-либо вид пенсии (например, социальную), но нашел работу и трудоустроился, он должен незамедлительного (в течение одного дня) проинформировать об этом ПФР. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в территориальный орган ПФР, а также по почте или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения). Если этого не сделать, то возникнет переплата. Ее можно вернуть добровольно, обратившись в клиентскую службу управления ПФР и подав соответствующее заявление. Если этого не сделать, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.