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10.11.2021 11:17
Рубрика: Общество

В "Роскосмосе" предупредили об опасном сближении космического мусора с МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C сблизится с МКС 12 ноября около 04:00 по московскому времени. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. В настоящее время на орбитах Земли находится космический мусор общей массой более семи тысяч тонн. Тянет на вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов.

Ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами. В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. По его словам, создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос" предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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По разным оценкам, сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно семь процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов, и которые образуются при их разрушении.

Как рассказывают аналитики, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до двух тысяч километров. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов. Здесь сейчас работают более трех тысяч действующих спутников, а неприятную "компанию" им составляют около 14 тысяч "мусорных" объектов размером более десяти сантиметров.

На высотах около 20 тысяч километров функционируют около 150 космических аппаратов, в то время как более 500 - уже на свалке. На геостационарных и высокоэллиптических орбитах летают более 600 активных спутников и более 1500 объектов космического мусора.

Число потенциально угрожающих МКС космических объектов на высотах 415-420 километров (как раз там, где летает космическая станция) уже приближается к тысяче единиц. Конечно, станция сконструирована с учетом опасности поражения орбитальным "мусором": снабжена системами активной и пассивной защиты. Считается, что орбитальный комплекс сможет выдержать столкновение с обломком диаметром один сантиметр. Но проблема из года в год становится все серьезнее.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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