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10.11.2021 19:22
Рубрика: Экономика

В России подорожала гречка

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе, со 2 по 8 ноября, из всего набора продуктов больше всего подорожала гречневая крупа - цены на нее подскочили сразу на 1,3%, следует из данных Росстата.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продолжают расти в цене яйца - прирост за неделю составил 1%. Существенно замедлился рост цен на мясо. Птица подорожала на 0,4%. А цены на свинину, говядину и баранину остались почти неизменными.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По-прежнему растут цены на овощи (0,5% за неделю). Больше всего подорожали огурцы - на 2,8%, помидоры - на 2,5%, капуста белокочанная выросла в цене на 1,1%, картофель - на 0,8%. Зато подешевели лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,5%, морковь - на 0,3%.

Цены на сахар выросли за неделю на 0,6%, а на подсолнечное масло - на 0,2%. Также увеличились цены на макароны (0,9%), вермишель, рис (0,6%), пшено (0,3%). Хлеб ржаной вырос в цене на 0,7%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,6%. Подросли в цене молочные продукты: масло сливочное, сметана на 0,6%, творог нежирный - на 0,5%, молоко питьевое - на 0,4%.

Снизились цены на консервы мясные для детского питания (на 0,6%), колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, а также конфеты шоколадные и водку (на 0,1%).

В целом недельная инфляция была минимальной - 0,09%. С начала года потребительские цены выросли на 6,62% (в прошлом году на эту же дату инфляция составляла 4,05%).

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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