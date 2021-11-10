В России появятся миллионы рабочих мест, связанных с ИИ

В России в ближайшие годы будет создано более 3 млн рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

Создать новые рабочие места планируется в рамках программ цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта.

"По разным оценкам, есть, например, оценка Всемирного экономического форума, в областях, связанных с искусственным интеллектом, до 2025 года в мире будет создано 95 млн рабочих мест. По нашим оценкам, в России на IT придется около 3 млн рабочих мест", - пояснил Максим Орешкин.

По словам помощника президента, ИИ будет внедряться по мере того, как экономика будет проходить через процесс цифровой трансформации.

Ранее в России был подписан "Кодекс этики искусственного интеллекта". В нем утверждены основные принципы внедрения ИИ - прозрачность, правдивость, ответственность, надежность, инклюзивность, беспристрастность, безопасность и конфиденциальность.

По информации Минтруда на два миллиона вакансий в РФ сейчас приходится 835 тысяч безработных.