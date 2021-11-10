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10.11.2021 18:31
Рубрика: Экономика

В России стало меньше хронически бедных

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
За последние двадцать лет в России стало меньше хронически бедных. Этому способствовал рост доходов населения, считают ученые из НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

Бедность в России сокращалась медленно: в 1994 году 34% населения имели минимальные доходы, в 2019 году - 12%. При этом часть людей все равно периодически оказывалась за чертой бедности: происходило это в периоды экономических кризисов. Минимальный уровень бедности - около 11% - пришелся на 2012-2013 годы.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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В 2014 году российская экономика пережила новый шок: упали цены на нефть, были введены санкции. Последовавшее сокращение доходов стало причиной того, что бедность в 2015 году - впервые с 1998 года - увеличилась до 13%. Затем наблюдался нисходящий тренд.

В 2019 году в России было 12% бедных (более 18 млн человек). Исследователи отметили, что доля домохозяйств, оказавшихся в ловушке хронической бедности, стала меньше, упав с 28% в 1994-1998 годах до 5% в самое недавнее время. Самую важную роль здесь играет рост доходов населения. Рост доходов самых бедных 5% населения с 1994-го по 2019-й составлял около 6,8% в год и чуть более 2% - для соответствующей группы с высоким благосостоянием. Средний ежегодный рост доходов в этот период составлял 3,3%.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, магистральным направлением государства должно стать повышение минимальных гарантий оплаты труда. МРОТ должен быть выше прожиточного минимума и включать коэффициент иждивенческой нагрузки.

Экономика Финансы Наука и образование Высшая школа экономики

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