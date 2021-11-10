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Рубрика: Общество

В Россию создадут единую социальную цифровую платформу

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 255(8606)
В России создается единая цифровая платформа в социальной сфере.

Электронные технологии ставят на службу людям. Четыре масштабных проекта цифровой трансформации в социальной сфере реализует правительство до 2030 года. Они сделают помощь гражданам более адресной и проактивной. "Чтобы человек получал ее без лишней волокиты и обращений в ведомства, быстро и удобно, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - Главная задача - усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных", - сказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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Через три года около 80 процентов граждан смогут получать федеральную помощь проактивно либо на основании заявления, отметил Мишустин. "Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется", - уточнил он. Это станет возможным благодаря созданию Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации, с использованием принципов социального казначейства.

Кроме того, правительство намерено развивать механизм обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи. Для этого планируется запустить единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию.

Модернизация государственной службы занятости предполагает перевод всех услуг в этой сфере на портал "Работа в России". "Современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям - нужных специалистов", - считает премьер-министр.

Кабмин запустит единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по вопросам соцзащиты

Еще один проект цифровой трансформации в социальной сфере, который правительство намерено реализовать в ближайшие десять лет, связан с внедрением электронного кадрового документооборота. "Он предусматривает перевод в "цифру" документов, которые касаются трудовых отношений. Это выгодно для работодателей. Им станет проще вести все кадровые вопросы. Новые возможности появятся для развития дистанционных форм занятости", - отметил Михаил Мишустин.

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