Металлургия, металлообработка, машиностроение - системообразующие отрасли экономики.

По данным ассоциации "Русская сталь", металлургическая отрасль России находится на 5-м месте в мировом рейтинге крупнейших производителей стали и на 6-м месте в рейтинге экспортеров по итогам 2020 года. О том, какие тенденции сегодня определяют развитие этой отрасли, накануне выставки "Металл-Экспо" "РГ" рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Виктор Леонидович, какие задачи сегодня поставлены перед отечественной металлургией?

Виктор Евтухов: В связи с усилением экологической мировой повестки и общего тренда на декарбонизацию производств, жизненно важно предпринять меры для минимизации риска технологического отставания отечественной промышленности. И у нас пока еще достаточно времени, чтобы это сделать в полном объеме.

Необходимо продолжить разработку безуглеродных технологий. В частности, технологий улавливания и утилизации углекислого газа. Такие технологии уже есть и с успехом применяются нашими крупными предприятиями. Нужно проработать возможность применения водорода в качестве восстановителя в металлургических процессах вместо угля и природного газа. Одновременно вести поиск и развитие альтернативных технологий, которые могут оказаться более успешными в коммерческом плане, чем водородная металлургия. По мере появления новых технологий необходимо незамедлительно приступать к их внедрению на предприятиях.

Какие возможности есть в нашей стране для достижения целей по декарбонизации?

Виктор Евтухов: Необходимо продолжать разработку безуглеродных технологий. Фото: Предоставлено Минпромторг России

Виктор Евтухов: Россия уже сегодня обладает колоссальным потенциалом развития "зеленой" энергетики. Несмотря на то что наиболее распространенным способом выработки электроэнергии по-прежнему являются тепловые электростанции, есть и тенденция развития экологичных способов получения электричества. Так, в Сибири более 50 процентов электроэнергии производится на гидроэлектростанциях, а до конца 2024 года в нашей стране планируется ввод в эксплуатацию ряда малых ГЭС суммарной установленной мощностью 168 МВт.

Российская Федерация занимает 2-е место в мире (после Китая) по объему выпуска алюминия - одного из самых энергоэффективных и экологически чистых материалов, который может быть многократно вовлечен во вторичный оборот. При этом 80 процентов первичного алюминия производится с использованием гидроэлектроэнергии.

В качестве одного из перспективных направлений сегодня рассматривается водородная энергетика. Она может стать перспективным способом декарбонизации производств и поэтому находит все большую поддержку как со стороны государства, так и в бизнес-сообществе, в том числе у металлургов. Водород может быть использован для накопления, хранения и доставки энергии и рассматривается в качестве перспективного энергоносителя и инструмента для решения задач по развитию низкоуглеродной экономики и снижению влияния на климат. У нашей страны есть очевидное преимущество - наличие атомной энергетики, которая в совокупности с гидроэнергетикой составляют около 40 процентов энергобаланса России. Производство водорода на основе атомной энергии не имеет углеродного следа. Такой водород должен быть признан "зеленым", это нужно отстаивать.

Какие из предприятий металлургии сегодня лидируют в этих направлениях?

Виктор Евтухов: В реализации экологических инициатив у всех российских предприятий уже есть большой задел. Особо выделил бы холдинг "Металлоинвест". Два его предприятия - Лебединский горно-обогатительный комбинат и Оскольский электрометаллургический комбинат являются лидерами по производству железа прямого восстановления с объемом 8-9 миллионов тонн в год. А это наиболее экологичный способ производства железорудного сырья, в котором исключается доменный передел. В числе лидеров и Объединенная металлургическая компания, которая приступила к строительству электрометаллургического комплекса, предусматривающего внедрение технологии по прямому восстановлению железа в объеме 2,5 миллиона тонн в год для последующего производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов. К 2026 году инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей, будет создано 740 новых рабочих мест. Проект экологической модернизации четырех заводов, расположенных в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке, реализует компания "РУСАЛ". Объем инвестиций составляет около 380 миллиардов рублей. Проект предусматривает закрытие производства первичного алюминия по технологии "Содерберг" с частичным переводом производственных мощностей на технологию "Экосодерберг" на новых типах анодов (технология включена Минпромторгом России в справочник наилучших доступных технологий. - Ред.). Результатом программы будет снижение выбросов бензапирена на 93-97 процентов и фторидов на 75-93 процента.

В реализации экологических инициатив у всех российских предприятий уже есть большой задел

Сегодня в арсенале нашей промышленности есть и прорывные технологии, которые пока не включены в перечень НДТ, но имеют все шансы туда попасть после выхода на промышленное производство. В этом году "РУСАЛ" начал тестовые поставки алюминия, произведенного по технологии инертного анода, с самым низким в мире углеродным следом.

При таком способе производства классические углеродные аноды заменяются на инертные, несгораемые материалы - керамику или сплавы, что и приводит к кардинальному снижению выбросов парниковых газов. Еще одним преимуществом является выделение кислорода в процессе производства алюминия. Один электролизер, работающий по технологии инертного анода, может производить столько же кислорода, как 70 гектаров леса.

Замена устаревших технологий на новые требует больших затрат. Как государство поддерживает предприятия отрасли при переходе на "зеленые" технологии?

Виктор Евтухов: Стимулировать новые инвестиционные проекты планируется с помощью механизма обновленного СПИКа 2.0 и соглашений о защите и поощрении капиталовложений, которые подразумевают возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию, реконструкцию объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры.

В черной металлургии в перечень технологий для заключения специнвестконтрактов включены 14 направлений. Уже заключено 5 таких СПИКов. Объем инвестиций до 2025 года - 103 миллиарда рублей, фактически за 2019-2020 годы предоставлено мер стимулирования на 415 миллионов рублей. Кроме того, в арсенале механизмов поддержки Минпромторга России - предоставление субсидии на модернизацию для внедрения наилучших доступных технологий. В августе Минпромторг России провел конкурс заявок, и сейчас завершается их оценка.

Одним из индивидуальных инструментов поддержки, реализуемых по решению правительства Российской Федерации, является предоставление государственных гарантий на привлечение кредитных средств для реализации программы экологической модернизации алюминиевых заводов. Ряд проектов также получили льготное финансирование в рамках соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Это, например, строительство Тайшетского алюминиевого завода ("РУСАЛ"), разработка Удоканского месторождения меди ("Металлоинвест").

Справка

Как сообщили "РГ" в Ассоциации "Русская сталь", мировое производство стали за январь-август 2021 года выросло в сравнении с тем же периодом 2020 года на 10,6 процента и составило 1,3 миллиарда тонн. При этом 55,5 процента из них произведено в Китае. Россия за этот период также нарастила производство стали - до 50,8 миллиона тонн, что составило 4 процента от мирового уровня и позволило сохранить 5-е место среди других стран.

По итогам 8 месяцев 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года внутреннее потребление металлопроката выросло на 1,3 процента, производство - на 5,7 процента, экспорт - на 10,8 процента, импорт снизился на 0,8 процента.