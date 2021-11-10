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10.11.2021 13:12
Рубрика: Общество

В Швейцарии используют гипноз для снятия страха перед прививкой

Текст: Александр Саможнев
В кантоне Аппенцелль Аусерроден на северо-востоке Швейцарии применяют необычную практику для людей, испытывающих страх перед инъекциями. Привиться можно с помощью сеанса короткого гипноза под наблюдением врачей. Предложение вызвало ажиотажный спрос в стране и за рубежом, сообщает телерадиостанция SRF.
Фото: gettyimages.com Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

"В связи с высоким спросом мы уже почти полностью забронировали места на несколько недель вперед. В ближайшие дни все часы приема заполнены до 22:00", - комментирует специалист по психосоматике Карола Шильдбах. По ее словам, с учетом пожеланий граждан, возможно, предложение будет расширено.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Семейная пара врачей Карола и Себастьян Шильдбах считает, что "в принципе, все могут быть загипнотизированы". Транс инициируется с помощью определенной техники. Пациент вспоминает свое детство и расслабляется. Подсознание выходит на первый план, а повседневное - на второй. Страх перед шприцем исчезает.

"Лечение фобии инъекций - совершенно нормальная форма терапии в области медицинского гипноза", - считает гипнотерапевт из Фрауэнфельда Уве Суята, член правления Швейцарской профессиональной ассоциации гипнотерапии.

Руководитель службы по связям с общественностью кантона Георг Амстутц подтвердил большой отклик на оригинальную терапию, причем не только среди желающих пройти вакцинацию, но и среди иностранных СМИ. Журналисты просили список лечебных учреждений в Швейцарии, где можно таким образом привиться. Однако новый метод практикует только один кабинет, расположенный на площади Банхофсплац в Гайсе между Санкт-Галленом и Аппенцеллем.

Между тем масштабным мероприятием на Бундесплатц в Берне стартовала национальная неделя вакцинации. Основное внимание уделяется информированию граждан с помощью плакатов с изображением более 80 деятелей спорта, культуры, бизнеса и политики. Проведение кампании в пользу вакцинирования обойдется казне в 96 миллионов швейцарских франков.

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