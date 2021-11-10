В Сингапуре невакцинированные будут сами оплачивать лечение от COVID

Министр здравоохранения Сингапура Он Е Кун назвал это "важным сигналом" для тех, кто еще не решился сделать прививку. По его словам, большинство пациентов интенсивной терапии составляют непривитые, что приводит к непропорционально большой нагрузке на медицинскую систему. Нововведение не касается детей до 12 лет и тех, кто имеет официальный отвод по медицинским показаниям. С тех, кто вакцинирован частично, плата за лечение, если они заболеют, не будет взиматься до конца года - таким образом власти хотят дать время людям получить вторую дозу препарата. Правда, как сообщает сингапурское издание The Straits Times, руководство страны уже запланировало провести вакцинацию детей 5-11 лет.
Сейчас правительство Сингапура полностью оплачивает лечение от коронавируса всех граждан Сингапура, резидентов и обладателей вида на жительство, за исключением выезжавших за границу. Те, у кого в течение 14 дней после приезда из-за рубежа появились симптомы заболевания, платят за лечение сами.
В настоящее время из 5,45 миллиона человек, составляющих население Сингапура, согласно данным местного минздрава, 86 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 18 процентов уже успели пройти ревакцинацию. В островном государстве прививают тремя видами препаратов: Pfizer-BioNTech/COMIRNATY, Moderna и Sinovac-CoronaVac. В возрастных группах 40-69 лет оказалось больше всего полностью вакцинированных, порядка 95 процентов, а меньше всего (85 процентов) в группе 80+.
По состоянию на 9 ноября 1700 сингапурцев находятся из-за коронавируса в больнице, из них 72 - на ИВЛ. За прошедшие 28 дней из почти 92 тысяч заболевших 98,7 процента болели бессимптомно или с легкими симптомами, для 0,8 процента пациентов использовали кислород, 0,3 процента попали на ИВЛ, 0,2 процента заболевших скончались. Коэффициент распространения коронавируса в Сингапуре составляет 0,82.
Для полностью вакцинированных власти Сингапура вводят послабления санитарного режима. Так, за одним столом в заведениях общественного питания с 10 ноября могут находиться до пяти привитых посетителей (раньше было не более двух человек за столом). С 29 ноября вакцинированным разрешен выезд в Финляндию и Швецию, а также начнет ходить скоростной поезд между сингапурским аэропортом Чанги и международным аэропортом близлежащего Куала-Лумпура. Также привитым планируют разрешить заниматься командными видами спорта.
Идея побудить антиваксеров все же сделать прививку, поставив их перед угрозой того, что в случае заражения COVID-19 им придется лечиться за свой счет, ранее высказывалась некоторыми экспертами и в нашей стране. Но исключительно в дискуссионном плане. Никакие варианты подобных изменений в законодательство не готовились и не готовятся, подтвердили "РГ" в Минздраве России. При этом надо понимать, с чем связаны подобные настроения: средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в первом полугодии 2021 года составила 135,4 тысячи рублей. Для сравнения, лечение обычного больного обходится в разы меньше - 41,5 тыс. руб. В прошлом году пришлось госпитализировать более двух миллионов COVID-больных. Так что ясно, какие это колоссальные расходы, и их могло бы и не быть, если бы народ поменьше упирался с прививками.
Впрочем, это все-таки не значит, что на вакцинацию людей нужно загонять таким экзотическим способом. "У нас продолжает действовать программа госгарантий, и, несмотря на эпидемию, консультации врачей-специалистов должны проводиться в течение максимум двух недель со дня обращения в поликлинику. В экстренных случаях и у онкопациентов сроки сокращаются. То же касается диагностических исследований", - пояснил "РГ" эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. Что касается стационарного лечения, отсутствие прививки от COVID-19 не может быть основанием для отказа в направлении пациента в больницу. "В случае угрозы здоровью, а также при наличии показаний медорганизация не имеет права отказать пациенту из-за отсутствия прививки. Даже при ограниченном количестве мест в больнице он имеет право на госпитализацию", - подчеркнул Шкитин.
Во Всероссийском союзе пациентов тоже считают противозаконным отказывать в лечении по ОМС непривитым. "Вакцинация играет огромную роль в безопасности как самой страны, так и нашего с вами здоровья, и Союз пациентов, конечно же, ее поддерживает. Пока у нас принцип добровольности в проведении прививок, никто не имеет права отказать в медицинской помощи гражданину, привит он или нет", - такое мнение ранее высказал сопредседатель пациентской организации Юрий Жулев. Он напомнил, что у нас в стране вакцинация добровольная, это закреплено в законодательстве об охране здоровья. А идеи разделить пациентов на "привитых" и "непривитых" фактически выходят за рамки закона. Помощь в связи с COVID включена в программу госгарантий и оказывается населению за счет государства.
Подготовила Ирина Невинная