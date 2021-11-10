В Сингапуре невакцинированные будут сами оплачивать лечение от COVID

Сингапур ввел новые правила, направленные на ускорение вакцинации. Минздрав города-государства выпустил распоряжение, согласно которому те, кто по собственному желанию отказался от вакцинации, будут самостоятельно оплачивать лечение, если заболеют коронавирусом.

Министр здравоохранения Сингапура Он Е Кун назвал это "важным сигналом" для тех, кто еще не решился сделать прививку. По его словам, большинство пациентов интенсивной терапии составляют непривитые, что приводит к непропорционально большой нагрузке на медицинскую систему. Нововведение не касается детей до 12 лет и тех, кто имеет официальный отвод по медицинским показаниям. С тех, кто вакцинирован частично, плата за лечение, если они заболеют, не будет взиматься до конца года - таким образом власти хотят дать время людям получить вторую дозу препарата. Правда, как сообщает сингапурское издание The Straits Times, руководство страны уже запланировало провести вакцинацию детей 5-11 лет.

Сейчас правительство Сингапура полностью оплачивает лечение от коронавируса всех граждан Сингапура, резидентов и обладателей вида на жительство, за исключением выезжавших за границу. Те, у кого в течение 14 дней после приезда из-за рубежа появились симптомы заболевания, платят за лечение сами.

В настоящее время из 5,45 миллиона человек, составляющих население Сингапура, согласно данным местного минздрава, 86 процентов населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 18 процентов уже успели пройти ревакцинацию. В островном государстве прививают тремя видами препаратов: Pfizer-BioNTech/COMIRNATY, Moderna и Sinovac-CoronaVac. В возрастных группах 40-69 лет оказалось больше всего полностью вакцинированных, порядка 95 процентов, а меньше всего (85 процентов) в группе 80+.

По состоянию на 9 ноября 1700 сингапурцев находятся из-за коронавируса в больнице, из них 72 - на ИВЛ. За прошедшие 28 дней из почти 92 тысяч заболевших 98,7 процента болели бессимптомно или с легкими симптомами, для 0,8 процента пациентов использовали кислород, 0,3 процента попали на ИВЛ, 0,2 процента заболевших скончались. Коэффициент распространения коронавируса в Сингапуре составляет 0,82.

Из 5,45 миллиона человек, составляющих население Сингапура, 86 процентов получили хотя бы одну дозу вакцины

Для полностью вакцинированных власти Сингапура вводят послабления санитарного режима. Так, за одним столом в заведениях общественного питания с 10 ноября могут находиться до пяти привитых посетителей (раньше было не более двух человек за столом). С 29 ноября вакцинированным разрешен выезд в Финляндию и Швецию, а также начнет ходить скоростной поезд между сингапурским аэропортом Чанги и международным аэропортом близлежащего Куала-Лумпура. Также привитым планируют разрешить заниматься командными видами спорта.

А у нас

Идея побудить антиваксеров все же сделать прививку, поставив их перед угрозой того, что в случае заражения COVID-19 им придется лечиться за свой счет, ранее высказывалась некоторыми экспертами и в нашей стране. Но исключительно в дискуссионном плане. Никакие варианты подобных изменений в законодательство не готовились и не готовятся, подтвердили "РГ" в Минздраве России. При этом надо понимать, с чем связаны подобные настроения: средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в первом полугодии 2021 года составила 135,4 тысячи рублей. Для сравнения, лечение обычного больного обходится в разы меньше - 41,5 тыс. руб. В прошлом году пришлось госпитализировать более двух миллионов COVID-больных. Так что ясно, какие это колоссальные расходы, и их могло бы и не быть, если бы народ поменьше упирался с прививками.

Впрочем, это все-таки не значит, что на вакцинацию людей нужно загонять таким экзотическим способом. "У нас продолжает действовать программа госгарантий, и, несмотря на эпидемию, консультации врачей-специалистов должны проводиться в течение максимум двух недель со дня обращения в поликлинику. В экстренных случаях и у онкопациентов сроки сокращаются. То же касается диагностических исследований", - пояснил "РГ" эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. Что касается стационарного лечения, отсутствие прививки от COVID-19 не может быть основанием для отказа в направлении пациента в больницу. "В случае угрозы здоровью, а также при наличии показаний медорганизация не имеет права отказать пациенту из-за отсутствия прививки. Даже при ограниченном количестве мест в больнице он имеет право на госпитализацию", - подчеркнул Шкитин.

Во Всероссийском союзе пациентов тоже считают противозаконным отказывать в лечении по ОМС непривитым. "Вакцинация играет огромную роль в безопасности как самой страны, так и нашего с вами здоровья, и Союз пациентов, конечно же, ее поддерживает. Пока у нас принцип добровольности в проведении прививок, никто не имеет права отказать в медицинской помощи гражданину, привит он или нет", - такое мнение ранее высказал сопредседатель пациентской организации Юрий Жулев. Он напомнил, что у нас в стране вакцинация добровольная, это закреплено в законодательстве об охране здоровья. А идеи разделить пациентов на "привитых" и "непривитых" фактически выходят за рамки закона. Помощь в связи с COVID включена в программу госгарантий и оказывается населению за счет государства.

Подготовила Ирина Невинная