В США газеты заменяют живых журналистов искусственным интеллектом

Американская ежедневная газета The Miami Herald, издающаяся в курортном штате Флорида с 1903 года, привлекла к себе пристальное внимание международных СМИ. Причина внезапного интереса к местному изданию оказалась никоим образом не связана с каким-либо эксклюзивно опубликованным сенсационным материалом. Напротив, вызвавшие бурное обсуждение статьи The Miami Herald являются самыми заурядными заметками размером в два абзаца. Но вот их автор - самостоятельно пишущая короткие статьи нейросеть - подтверждает наметившийся тренд на автоматизацию процесса создания новостного контента и, согласно некоторым экспертам, грозит в будущем оставить без работы значительную часть пишущей братии.

Все началось еще в минувшем октябре с увольнением из The Miami Herald корреспондента Рене Родригиса, который проработал в газете с 1989 года и специализировался на написании статей о рынке недвижимости. Замену ветерану журналистского цеха руководство издания нашло оригинальную - в рамках тенденции на всеобщую роботизацию запустило в работу бота-репортера.

Как сообщается, только за первый день робожурналист накатал четыре заметки о продающихся домах. А за последние две с половиной недели "программное обеспечение, обладающее искусственным интеллектом и анализирующее структурированную информацию", опубликовало уже 50 новостей о купле-продаже недвижимости в солнечной Флориде.

Как выяснилось, бот с помощью специальных алгоритмов подбирает в интернете тематическую информацию о ритейле, а затем вставляет ее в шаблоны, заранее созданные настоящими журналистами редакции. Описки, ошибки и лишние слова от "искусственного репортера" проскальзывают, но не носят критического характера. Иногда заметки, вышедшие из-под пера Miami Herald Bot, набирают больше всего просмотров за день. "Мы экспериментируем с этим и другими новыми способами предоставления полезного контента нашим читателям и подписчикам" - такой дисклеймер содержится под каждой сгенерированной умной нейросетью заметкой The Miami Herald.

"Эксперимент" с внедрением быстро развивающихся технологий искусственного интеллекта в работу медиаиндустрии США прежде всего вызван экономическими причинами. По данным портала poynter.org, за период пандемии COVID-19 в Америке закрылись более 90 местных газет, оказавшихся не в состоянии продолжать работу и платить зарплату "живым репортерам". А с 2004 года в США перестали выходить свыше 1800 традиционных региональных и муниципальных изданий, многим из которых насчитывается более 100 лет. Хотя "отмирание" традиционных СМИ в век интернета и цифровизации всех областей жизни во многом носит закономерный характер, многие отдаленные уголки по всей территории Америки лишились единственных источников местных новостей, отмечают комментаторы. На этом фоне доведенные до ума технологии "самообучающихся" ботов-журналистов, которые готовы к круглосуточной работе и при этом не просят гонорары, стали настоящей палочкой-выручалочкой для издателей и владельцев небольших СМИ.

Уже используемые СМИ боты-репортеры анализируют контент на просторах интернета, готовят черновики и шаблоны статей

Еще раньше по этому пути пошли ведущие представители западного новостного мейнстрима, такие как The Washington Post, The Guardian, Reuters, Bloomberg, Forbes и другие. Утверждается, что автоматизация значительно упрощает рабочий процесс и разгружает журналистов от монотонной рутины. В частности, уже используемые СМИ боты-репортеры анализируют контент на просторах интернета, готовят черновики и шаблоны статей, в которые настоящим корреспондентам и обозревателям остается лишь вставить найденные "электронным помощником" факты, дать волю творчеству и придумать броский заголовок, а затем отправить очередную "нетленку" редактору.

Вместе с тем, по мнению критиков ускоряющейся роботизации журналистики, в итоге это может привести не только к массовому сокращению рабочих мест в СМИ (в мае 2020 года компания Microsoft уволила десятки сотрудников новостной редакции сайта MSN из-за того, что с такой работой справлялись нейросети), но и отрицательно сказаться на качестве информационного продукта. А значит, и на лояльности читателей тем или иным медиаплатформам.