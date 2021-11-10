В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов

Солдат Национальной гвардии Монтаны стала первой девушкой, окончившей элитный снайперский курс минобороны США в Форт-Беннинге (штат Джорджия). Женщина, личность которой не была указана в пресс-релизе Пентагона, закончила семинедельный курс спецподготовки. В американской армии расценивают этот курс, как программу, направленную на "обучение курсантов самому опасному оружию на поле боя".

Девушка была зачислена в Национальную гвардию США в декабре прошлого года и направлена в Форт-Беннинг для прохождения базовой и индивидуальной подготовки. Находясь там, инструкторы рекомендовали ее на курсы снайперов из-за "превосходных характеристик", говорится в сообщении Пентагона, которое цитирует NBC News.

"Мы чрезвычайно гордимся достижением этого солдата и понимаем, что это важная веха не только для Монтаны, но и для всей Национальной гвардии и армии", - заявил начальник курсов, генерал-майор Джон Петер Хронек. Во время чебы курсанты осваивают навыки снайперской стрельбы, планирования спецопераций, а также разнообразные тактики ведения боя.