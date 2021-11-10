Верховный суд разъяснил права арендаторов жилья

Новости

Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье 05:16
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год 00:46
РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам 00:23
Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели 00:18
Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса 00:00
В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 09.11.2021
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 09.11.2021
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 09.11.2021
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 09.11.2021
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 09.11.2021
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 09.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 06:51
Рубрика: Власть

Верховный суд разъяснил права арендаторов жилья

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Неожиданное, но крайне интересное толкование законов сделал Верховный суд РФ по спору хозяйки квартиры и ее арендаторши.
Чужие личные вещи, даже если они в вашей квартире, остаются чужими... Фото: GettyImages Чужие личные вещи, даже если они в вашей квартире, остаются чужими... Фото: GettyImages
Чужие личные вещи, даже если они в вашей квартире, остаются чужими... Фото: GettyImages

Суть спора проста. Некая гражданка жила в съемной квартире и задержала очередной платеж. Собственница жилья пришла в квартиру в отсутствие жилички и забрала ее дорогой ноутбук, пообещав вернуть его, когда ей заплатят долг. Девушка обратилась в полицию с заявлением, что ноутбук у нее украли. Полиция возбудила уголовное дело и признала хозяйку ноутбука потерпевшей, а владелицу квартиры - подозреваемой в совершении кражи. Хозяйка квартиры ноутбук вернула, и уголовное дело было прекращено "в связи с примирением сторон".

Фото: EPA
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом

Но собственница ноутбука через некоторое время отнесла в суд иск к хозяйке квартиры. В иске она попросила компенсировать ей моральный вред от незаконного проникновения хозяйки в квартиру, где она жила, и переживания от "неправомерного доступа" к ее ноутбуку, в котором хранилась личная информация.

Местные суды в таком иске нашей героине отказали, а Верховный суд полностью поддержал гражданку. А теперь - детали.

Районный суд, получив иск, отказал гражданке, требовавшей получить деньги за свои моральные страдания. Объяснив, что хозяйка, конечно, нарушила имущественные права истицы, но права на компенсацию за такие действия в нашем законе нет. По мнению суда, истица не представила доказательств того, что ее личные неимущественные права нарушены. Ведь вреда здоровью от кражи ноутбука не было. Также в деле нет доказательств, что хозяйка причинила истице психологическую травму, чему доказательством должно было бы стать заключение врача. Апелляция с таким решением согласилась. Она добавила, что ноутбук действительно содержал личную информацию истицы. Но на ноутбуке был пароль, и нет доказательств, что хозяйка квартиры познакомилась с личной жизнью своей жилички.

По поводу жалобы истицы, что хозяйкой квартиры нарушена неприкосновенность своего собственного жилища и арендаторша от этого морально пострадала, апелляция сказала, что уголовного дела о незаконном проникновении в квартиру нет.

Все отказы арендаторша обжаловала в Верховном суде РФ. И там сказали, что она в своих требованиях права.

Сначала ВС напомнил о статье 150 Гражданского кодекса, в которой говорится о неприкосновенности частной жизни и жилища. Эта неприкосновенность принадлежит человеку с рождения, она непередаваема и неотчуждаема. Нематериальные блага гражданина защищают и другие статьи Гражданского кодекса.

Определяя размер компенсации, суд должен рассмотреть степень вины нарушителя и оценить страдания, "связанные с индивидуальными особенностями гражданина". О праве каждого на неприкосновенность жилища сказано в 25-й статье Конституции. Там записано, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих там людей. Исключение - только решение суда или случаи, специально оговоренные в законе.

У нашей героини был договор о найме и там сказано, что наймодатель может посещать квартиру не чаще одного раза в месяц и предупреждать о своем визите за 24 часа. А по ГК (статьи 420, 425, 431) выходит, что договор обязателен для обеих сторон.

Верховный суд подчеркнул, что местная апелляция должна была дать оценку заявлению истицы о том, что хозяйка квартиры посягнула на ее конституционное право неприкосновенности жилища. Но почему-то этого не сделала. А вывод апелляции о том, что раз нет уголовного дела о незаконном проникновении в жилище, то и говорить не о чем, ВС назвал необоснованным.

Фото: Getty Images
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы

Напомнил ВС и про статью 152 ГК. Там сказано, что нельзя без согласия человека собирать, использовать, хранить и распространять сведения о его личной жизни. В своем иске наша героиня указала, что использовала ноутбук для личных и рабочих целей и для ведения активной общественной жизни. Есть решение Пленума Верховного суда о компенсации морального вреда (N 10 от 20 декабря 1994 года). Там сказано, что моральный вред может заключаться и в нравственных переживаниях от невозможности вести активную общественную жизнь, потери работы, раскрытия семейной тайны и т.д. Ноутбук не возвращала хозяйка квартиры аж 9 месяцев, из-за чего истица не могла вести общественную жизнь и морально страдала. А местный суд этому факту оценки не дал.

Верховный суд подчеркнул: ноутбук - это персональный переносной компьютер, который "предназначен для эксплуатации только одним пользователем - т.е. для личного использования", а сведения, содержащиеся в переписке, видео и фото, составляют личную тайну. В заявлении в апелляцию наша героиня написала, что доступ хозяйки к данным о ее личной жизни доставлял ей моральные страдания. Отклоняя этот довод, апелляция сослалась на слова ответчицы о том, что на ноутбуке стоял пароль и она ничего не узнала. Но суд по непонятной причине не дал оценку словам истицы, что украла хозяйка ноутбук тогда, когда он был включен и ввода пароля не требовалось.

Верховный суд отменил все решения местных судов.

Власть Работа власти Судебная система Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Новый свод правил русской орфографии будет доработан к концу года
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства