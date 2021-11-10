Вертолет H225 совершил полет на биотопливе из отработанного пищевого масла

Вертолет Airbus H225 совершил первый в истории полет на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе (SAF). Полет состоялся на территории штаб-квартиры производителя в Мариньяне.

Как рассказали в Airbus, это первый полет в серии летных испытаний, направленных на изучение влияния биотоплива на системы вертолета. "Сейчас все вертолеты Airbus сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF с керосином. Наше намерение - добиться сертификации наших вертолетов для полетов на полностью экологичном топливе в течение ближайших десяти лет. Сегодняшний полет - важный первый шаг на этом пути", - отметил Стефан Том, исполнительный вице-президент, инженер и главный технический директор Airbus Helicopters.

Серия летных испытаний, которой предшествовали стендовые испытания топлива SAF на вертолетных двигателях Safran на заводе в Борде, поможет лучше понимать технические задачи для будущего использования 100% экологичного авиатоплива. Вертолет H225 совершил испытательный полет на неразбавленном SAF, полученном из отработанного пищевого масла и предоставленного компанией Total Energies. Оно позволяет на 90% сократить выбросы CO2 по сравнению с обычным авиакеросином.