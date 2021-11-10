Витебский студент стал лауреатом международного конкурса "Сибирский кутюрье"

Впервые за 26-летнюю историю престижного международного конкурса "Сибирский кутюрье" белорус в гранд-финале. За авторскую коллекцию Sweet look 19-летний студент Витебского государственного технологического университета Никита Захарчук удостоен звания "Лучший в креативности решения образа". Домой Никита увез приз - "Серебряную пуговицу".

Третьекурсник ВГТУ, кажется, успевает все. Учится, работает на родной кафедре дизайна специалистом. В перерывах умудряется готовить ребят к поступлению в вуз и учить рисовать младших школьников. О том, что будет модельером, уроженец Пинска решил в шесть лет и даже написал об этом в школьной анкете.

- Никита, твою специальность "дизайн костюма и тканей" типично мужской не назовешь…

- Думаю, счастье - найти дело по душе, а в моем случае это именно так. Когда езжу на встречи по профориентации со школьниками, говорю: самое главное - заниматься тем, что нравится. Без оглядки, что об этом скажут другие.

- Награда в "Сибирском кутюрье" у тебя самая весомая?

- Сейчас да. Причем в Новосибирске я был самым молодым участником. С этой же коллекцией, Sweet look, взял "серебро" XXX фестиваля-конкурса "Мельница моды". Волновался ли? Еще как! Узнав о поездке в Сибирь, долго не мог поверить своему счастью. Спасибо всем - ректору университета, преподавателям, а также Центру белорусской культуры в Новосибирске, которые помогли организовать поездку.

- Вспомни эмоции от Новосибирска и своего триумфа.

- Приключения начались, считай, от трапа самолета. Иду уставший, "мятый" после перелета, а прохожие подходят и… просят сделать селфи вместе. Я не звезда, не популярный блогер, с чего такой интерес? Оказалось, людям зашел мой повседневный образ. Так что многие чувствуют моду, а скорее стиль, интуитивно.

"Сибирский кутюрье" запомнится не только наградой. В первую очередь это бесценный опыт, мастер-классы, новые знакомства. За два дня цейтнота успел побыть и дизайнером, и режиссером. Лично одевал своих моделей, контролировал музыку, видеоряд, свет… На показе радовался как ребенок: людям интересно. В какой-то момент рядом раздалось: "Вот это Беларусь дает!" Я плакал от счастья, а когда спросили, почему, признался: это моя коллекция. Пожалуй, единственный пробел, что на этом конкурсе дизайнер не выходит на подиум в финале.

- Созданную тобой коллекцию Sweet look, то есть "Сладкий образ", назвали прорывом…

- Представьте, семь женских образов, и в каждом есть что-то от белорусского национального костюма, мотивы которого я раскрыл не в орнаменте или цветах, а в характерном крое. Моя фишка - построение костюмной формы из простых геометрических фигур. Складывая квадрат с одним или двумя разрезами и десятками складок, сперва создаю объемную форму. Дальше берусь за иголку. По-научному это муляжирование: никакой кройки, предварительных чертежей - манекен, булавки и чистый полет фантазии. Но пусть кажущаяся простота вас не обманет. Без серьезных знаний в конструировании не обойтись.

Моя концепция с идеей "эко" прямиком из… прабабушкиного сундука. Деревянный сундук, полный тканей, - мое наследство. Материалы, принты, которым не меньше полувека, уникальны. Важно, что они не пропали, а превратились в платья, блузы, юбки... Многие друзья, знакомые дарят мне собственные отрезы "с историей". Это подлинные сокровища, которые заслуживают вторую жизнь.

- Откуда вдохновение?

- В самых простых вещах, впечатлениях, общении с интересными людьми. Так, Sweet look родился буквально из лука. Сладкого фиолетового лука, фото которого в разрезе мне прислала моя преподавательница и творческая мама Людмила Тараканова. Едва взглянув на картинку, я загорелся - вот оно.

Игра слов - в яблочко. Как и современная техника окрашивания тканей - тай-дай, когда результат напоминает ту самую "репчатую" многослойность.

- Говорят, с Людмилой Таракановой ты познакомился заочно, в восьмом классе…

- В рабочей тетради по английскому был текст о Людмиле Владимировне, известном модельере, талантливом человеке. Сегодня она, как никто, поддерживает мои начинания. А еще является примером, что при желании возможно успевать все - и преподавать, и выпускать одежду под личным брендом.

- Думаешь о собственной линии?

- Марка Mikita Zaharchuk уже есть, а до персонального бренда я расту. Предложений о коллаборации с предприятиями, другими модельерами пока нет. Зато приглашений на производственную практику хватает. Кстати, мои модели из Sweet look на брони, их ждут покупатели. Сейчас работаю над новой коллекцией. Вдохновляюсь архитектурой, ищу ту самую геометрию чувств.