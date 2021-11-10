Власти дадут господдержку подсобным хозяйствам на выращивание картофеля

Власти пытаются вернуть интерес населения к огородам - личным подсобным хозяйствам дадут господдержку на выращивание овощей и картофеля. С их урожаем в этом году в стране проблемы. А возиться с картошкой на своих огородах россиянам хочется все меньше - проще пойти и купить в магазине, чем с весны до осени пахать на грядках.

Минсельхоз разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи. Больше половины овощей и картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения, поэтому получить помощь государства с 2022 года смогут и они. Эта мера вводится впервые. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с правительством 10 ноября.

Интерес россиян к огородам снижается последние 20 лет. За последние пять лет производство картофеля в ЛПХ снизилось на 19%, подсчитывали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. К 2025 году при сохранении этой тенденции на их долю будет приходиться менее 50%, прогнозировали в банке.

Переломить эту тенденцию будет сложно и вряд ли нужно, считают эксперты. Картофель и овощи для ЛПХ - невыгодные культуры. Перекупщики дают низкую цену. А продавать напрямую в сети у ЛПХ нет возможности, говорит президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.

Разумнее выделять господдержку крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ), которые могут объединить в кооперативы и более мелких фермеров, и личные хозяйства. Тогда у аграриев будет больше возможностей выходить напрямую в торговые сети в расчете на более выгодные цены, считает Плотников.

Молодое поколение не умеет и не хочет сажать картошку - его не заманишь в огород никакими калачами. А старшее поколение это делать уже не в силах, считает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Если и поддерживать ЛПХ, то в отдельных регионах, где такие традиции еще живы, считает эксперт. Лучше поддержку направить на продвижение качественного семенного материала. Но целесообразнее ввести адресную продовольственную помощь, чтобы у нуждающегося населения была возможность купить подорожавшего картофеля вдоволь, считает Красильников. Это поддержит и аграриев.

Экстренные меры по увеличению производства овощей и картофеля власти стали предпринимать на фоне резкого роста цен на них. По данным Росстата, с начала года больше всего подорожали огурцы (на 48,7%), помидоры (43,8%) и картофель (15,5%). Прежде всего из-за нетипичного роста цен на овощи (а также мясо) минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции до конца года с 5,8% до 7,4%.

Глава ведомства Максим Решетников отмечал, что картофель и овощи дорожали даже в самый пик уборки урожая в сентябре, что с 1998 года происходило лишь однажды - в 2010 году на фоне серьезной засухи.

Ранее Дмитрий Патрушев на заседании правительства говорил о выделении дополнительных 5 млрд руб. в 2022 году на ускоренное развитие овощеводческой отрасли. Но тогда речь шла о поддержке организованного сектора. Средства планируется потратить на вовлечение в оборот земель под овощи, на строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную перевозку и т.п. Все это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%, считает Патрушев.

В этом году погода тоже подвела российский АПК, неоднократно отмечали в минсельхозе. Сначала картофель "подсушила" жара, потом начались затяжные дожди, из-за которых аграрии вынуждены были приостановить уборку в некоторых ключевых регионах. Потеряли и в объеме, и в качестве. Крупной картошки будет мало, еще летом предупреждал Картофельный союз. Да и та из-за излишней влаги, возможно, будет не лучшего качества. Для правильного хранения в России катастрофически не хватает своих мощностей.