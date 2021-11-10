Власти Кубы обвинили Facebook в пособничестве дестабилизации ситуации

Глава МИД Кубы Бруно Родригес в ходе встречи с представителями аккредитованного в республике дипкорпуса обвинил социальную сеть Facebook в том, что своими действиями она способствует дестабилизации ситуации на Острове Свободы.

"В Facebook существуют закрытые группы, в которых ведется противоправная деятельность. В них подменяются алгоритмы геолокации для того, чтобы увеличить число участников и выдать проживающих в других местах, прежде всего, во Флориде, за жителей Кубы", - заявил Родригес, имея в виду одно из набравших популярность сообществ в этой соцсети, где ведется прямая пропаганда несанкционированных антиправительственных манифестаций, запланированных на 15 ноября.

"К Facebook в полном соответствии с законом может быть подан иск за эти действия против Кубы, - отметил высокопоставленный дипломат. - Эти действия подрывают право независимого государства, народа, на самоопределение. Это попытка сверхдержавы вмешаться во внутренние дела, спровоцировать смену режима, разрушить конституционный строй исключительно по политическим мотивам".

Глава МИД Кубы в ходе своего выступления так же рассказал, кто именно стоит за вмешательством во внутренние дела Кубы.

"Только в сентябре этого года Агентство США по международному развитию выделило 6 миллионов долларов 12 организациям, которые действуют во Флориде, Вашингтоне, Мадриде и вовлечены в антикубинскую индустрию", - отметил Родригес, добавив при это, что "враждебная политика США против Кубы обречена на провал". "Эта политика как не сработала за 60 лет, так не сработает и впредь", - резюмировал дипломат.