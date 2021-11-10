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Рубрика: Экономика

Водители фур пошли работать курьерами

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Сектор электронной торговли, получивший особенно быстрое развитие в пандемию, предъявил повышенный спрос на водителей-курьеров, отмечают представители рынка. Кадры привлекают из других секторов автоперевозки, это приведет к росту тарифов.

Безусловно, интернет-торговлю стимулировало введение ограничительных мер из-за коронавируса. Но и без закрытия магазинов и введения "локдаунов" люди всё больше и больше стремятся покупать онлайн, говорит представитель компании Nawinia Сергей Сахаров.

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По экспертным оценкам, сейчас перевозка сборных грузов (LTL), основную массу которых составляют товары интернет-торговли, занимает 17% рынка. На перевозках для сегмента электронной коммерции занято уже до 20% парка техники, говорит директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. По данным компании VEB Ventures, перевозка сборных грузов в России в ближайшие годы в среднем будет расти на 9-11% в год, тогда как весь рынок грузовой автологистики - только на 5-6%. В результате потребность в водителях в сегменте e-commerce будет только расти.

Между тем, с начала 2021 года на рынке началось общее снижение числа доступных водителей, говорит Мисаилов. Одной из основных причин стал отъезд трудовых мигрантов в период локдауна 2020 года. При этом собственную доставку товаров, в том числе продуктов питания, развивают крупные сетевые магазины, супермаркеты и компании интернет-торговли. В освободившуюся нишу перевозок в e-commerce устремились водители из других секторов автоперевозок.

Привлекают более выгодные условия труда. Например, тот же "Озон" предлагает водителям работу с оплатой от шести тысяч рублей в день, рассказывает президент Ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. В интернет-торговле водители-курьеры могут зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц, а в дальних грузоперевозках - чуть больше 100 тысяч рублей. При этом в интернет-торговле не нужно ездить на дальние расстояния, можно регулировать свой график работы. К тому же нет дополнительных затрат на питание и ночевки вне дома, добавляет вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

В результате за последние пару лет в курьеры ушло около 30% водителей-дальнобойщиков, говорит Матягин. Молодые люди работать водителем также не идут, число занятых в отрасли сокращается. Чтобы удержать хотя бы тех, кто есть, компании начали повышать заработную плату водителям.

Водители-курьеры могут заработать 150 тысяч рублей в месяц, больше, чем дальнобойщики. При этом в интернет-торговле не нужно ездить на дальние расстояния и можно регулировать график труда

Еще один путь - создание сектора интернет-доставки "до двери" в дополнение к дальнемагистральным перевозкам. По этому пути пошли крупные логистические компании. Например, развитием доставки самых различных товаров занимается Nawinia. Однако консолидация дополнительно приводит к вытеснению с рынка мелких игроков. В результате снижается уровень конкуренции.

Следствием этих тенденций станет рост тарифов. В сегменте перевозок грузов от одной компании другой тарифы за последний год уже выросли на 15- 25%. Вероятно, стоимость доставки продолжит расти и затронет также сектор интернет-торговли, считают эксперты.

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