Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море

Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских Военно-морских сил в Черном море, которые прибыли в регион для проведения внепланового многонационального учения. Об сообщили в Минобороны РФ.

Российские корабли с 30 октября выполняют плановые задачи в юго-восточной части Черного моря. В военном ведомстве отметили, что в среду в 8.56 мск эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США покинул Батуми. Следом за ним в 9.20 мск из грузинского порта вышел штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

В Минобороны России подчеркнули, что действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель этих учений - освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.