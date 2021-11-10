Вышел трейлер экранизации рассказа Мураками "Сядь за руль моей машины"

На YouTube опубликован трейлер японской драмы "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, Drive My Car), взявшей три приза минувшего Каннского МКФ. В том числе за лучший сценарий.

Постановщик и сценарист проекта - Рюсукэ Хамагути ("Прикосновение к жути", "Глубины"). В основе - одноименный рассказ 2014 года Харуки Мураками, одного из самых известных в мире современных японских авторов.

В центре истории - театральный режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима, "Куклы" Такеши Китано), которого приглашают поставить "Дядю Ваню" для фестиваля в Хиросиме. На местах организаторы выделяют Юсукэ личного водителя - молчаливую Мисаки (Токо Миура, японский сериал "Шерлок").

"За время, проведенное вместе, Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке до ее внезапной смерти два года назад. А Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым", гласит официальный синопсис картины, собравшей самые превосходные отзывы критиков. Япония выдвинула картину на "Оскар".

Российская премьера - 17 февраля.

Предыдущий, локализованный трейлер ленты смотрите здесь.