Запущен первый сервис по подбору маркетплейсов для экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил на платформе "Мой экспорт" новый сервис по подбору электронных торговых площадок для экспортеров.

Как отметили в РЭЦ, экспортерам теперь достаточно указать свои товары, и сервис подберет им самые подходящие международные и иностранные маркетплейсы. "Сейчас сервис анализирует 80 доказанно эффективных для экспорта площадок, к концу года их будет уже более 100. Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли", - отмечается в сообщении РЭЦ.

Чтобы заполнить анкету и получить рекомендации, нужно максимум15 минут. При этом услуга предоставляется бесплатно. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по тридцати параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами.

"Услуги РЭЦ по выходу в онлайн-каналы экспорта стали особенно востребованными в период пандемии. С 2020 года мы почувствовали многократный рост количества заявок на консультирование по организации экспортной интернет-торговли, что мотивировало нас ускорить темпы цифровизации в целях обеспечения максимального охвата российских компаний", - рассказывает гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, было важно сохранить индивидуальный подход и при этом добиться минимальных временных затрат на одну услугу. Рекомендации даются только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта подтверждена на опыте работы РЭЦ по выводу российских предпринимателей на экспорт в онлайне, подчеркнула Никишина.

"Помимо перечня рекомендованных к размещению международных и зарубежных маркетплейсов, а также национальных онлайн-магазинов РЭЦ на электронных торговых площадках, предприниматель получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам, которые позволяют компаниям как самостоятельно разместиться на той или иной площадке, так и прибегнуть к услугам аккредитованных сервисных провайдеров, а также воспользоваться господдержкой на размещение на выбранном маркетплейсе через региональный Центр поддержки экспорта", - добавила Никишина.

Рынок мировой электронной торговли составляет 5 триллионов долларов, он сконцентрирован в основном в маркетплейсах

"Общий рынок мировой электронной торговли - 5 трлн долларов, и эта цифра постоянно растет. Поэтому крайне важно, чтобы российские экспортеры имели доступ к этому растущему сегменту, который в основном сконцентрирован в маркетплейсах", - говорит министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что в сервисе, который запускает РЭЦ, собрано почти 100 каналов продаж. "Есть нишевые маркетплейсы с определенной продукцией, которые являются более эффективным каналом продаж, ведь зачастую не нужно идти на большие универсальные площадки. Сервис, который запускает РЭЦ, призван дать возможность оценить бизнесу маркетплейсы, которые в наибольшей степени подходят именно им", - говорит Решетников.

Чтобы получить услугу "Подбор маркетплейсов", компании необходимо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету. Далее на сайте появятся список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта.

Справка "РГ"

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно" для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года. Она предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. ИС "Одно окно" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.