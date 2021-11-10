Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в онлайн-формате

Актуальные вопросы экономического взаимодействия на пространстве Содружества включены в повестку очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Оно состоится в ближайшую пятницу, 12 ноября, в формате видео-конференц-связи, подтвердили в Исполкоме этой международной организации в белорусской столице.

Участие диалога обсудят также "темы, касающиеся рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, развития железнодорожного транспорта".

Кроме того, планируется принять решение о председателе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, определить дату и место проведения следующего заседания СГП.

В ходе заседания намечено также подписание документов, регламентирующих взаимодействие СНГ в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.

Ожидается, что 12 ноября будет утвержден и проект плана мероприятий по проведению в 2022 году в Содружестве Года народного творчества и культурного наследия.