"Знание" проводит первый конкурс просветителей

Почему лауреат просветительской премии не получит денежную премию? Какие мэтры должны обеспечить престиж премии? Как современному просветителю выиграть в конкурентной борьбе с популярными блоггерами и тиктокерами? Почему специалистам не удается убедить большинство населения сделать прививки от ковида? Об этом корреспондент "РГ" беседует с генеральным директором Российского общества "Знание" Максимом Древалем.

Максим, сегодня вручают множество самых разных премий. Как родилась идея вашей? Какие цели заявили учредители?

Максим Древаль: В идеале хотелось сделать эту премию своеобразным "Оскаром" в сфере просвещения. Во всяком случае, чтобы она так воспринималась обществом по масштабу и значимости. Главная цель премии - закрепить высокий статус просветителя в России.

То есть, говоря современным языком, стать лектором это круто. Но для этого престиж самой премии в обществе должен быть очень высоким. За вручением должны наблюдать миллионные аудитории. Имена лауреатов быть на слуху.

Максим Древаль: Престиж премии зависит от многих факторов, но в многом от состава жюри. Это должны быть признанные в своей области авторитеты, голосу которых общество доверяет. Нам удалось собрать команду таких людей. Они рассмотрят работы кандидатов, которых на предварительных этапах выберут эксперты, и вынесут окончательное решение по 15 номинациям. Названные таким жюри имена лауреатов - лучшие из лучших, а премия - подтверждение их профессионального мастерства и значимого вклада в дело просвещения. Сама церемония награждения, которая состоится 7 декабря, также должна продемонстрировать высокий статус премии.

Будет красная дорожка? Звезды в декольте?

Максим Древаль: Декольте не обещаю, а дорожка, думаю, точно будет.

Можно назвать хотя бы некоторых мэтров из состава жюри.

Максим Древаль: Их несколько десятков, среди них Алексей Лихачев, Михаил Ковальчук, Сергей Кириенко, Олег Добродеев и многие другие. Но помимо жюри свой выбор лучшего лектора и лучшего просветительского проекта могут сделать все желающие в специальной номинации "По версии слушателей". Открытое голосование откроется 29 ноября на сайте премии.

По каким критериям будут выбираться лауреаты?

Максим Древаль: Это масштаб просветительской деятельности, то есть количество слушателей, а также социальная значимость проекта и уникальность формата.

За что развернется борьба? Каков размер премии?

Максим Древаль: Думаю, вы удивитесь, но денежного вознаграждения и каких-то подарков она не предполагает. Этот вопрос несколько раз нами обсуждался, были разные мнения. В итоге пришли к решению, что сама премия, ее престиж и будут самой главной наградой. Кстати, насколько я знаю, в киноиндустрии лауреат "Оскара" не получает никаких материальных призов - зато ему достается международное признание и слава.

Все лауреаты премии "Знание" получат статус резидента нашего образовательного продюсерского центра "Машук", и вместе с ним доступ к его мультимедийной инфраструктуре и образовательной программе по производству и продвижению просветительского контента. Лауреатам также откроются двери студий общества "Знание" для совместной реализации проектов, это поможет повысить их качество, расширить аудиторию, сделать информацию более доступной для самых разных аудиторий, особенно молодежной. Ведь у нее свой язык, свои формы подачи.

Сегодня ситуация парадоксальная: когда информации очень много, то ее как будто бы нет совсем

Честно говоря, современному просветителю не позавидуешь. Ему противостоит бесконечное море информации, которую каждый может за пару щелчков найти в Википедии, в соцсетях, где нередко трудно отделить истину от фейков. И соперничать с популярными блоггерами и тиктокерами. Чем может привлечь просветитель? Почему пользователь должен доверять ему больше, чем Википедии или соцсетям?

Максим Древаль: Сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Когда информации очень много, то ее как будто бы нет совсем. Почему? Дело в том, что человеку требуется не просто информация, а достоверная. Но найти именно такую в нынешнем многообразии данных крайне сложно. Так вот наша задача - помогать просветителю пробиться через этот информационный шум, успешно не только конкурировать, но и выигрывать в конкурентной борьбе с фейками и лженаукой. Общество "Знание" - знак качества в просвещении, сигнал пользователю, что здесь достоверная и актуальная информация, заслуживающая доверия.

Сама по себе знание может быть интересным, но по форме подачи не "пробиваемой" к нынешней молодежи. Трудно себе представить, что она способна выдержать традиционные часовые, а иногда и дольше речи лектора.

Максим Древаль: Ваши сомнения понятны. Они были и у нас, когда мы проводили первый марафон "Новое Знание", программа которого содержала сложный интеллектуальный контент. Это были в большинстве своем длинные часовые лекции. Но даже для нас стало неожиданностью, что за три дня в онлайне они собрали более 70 миллионов просмотров. На порядок больше, чем ожидали.

Анализ показал, что причина такого интереса не только команда авторитетных и очень интересных спикеров, но, что более важно, и отражение запроса аудитории. Мы видим, что тренд изменился: все чаще ребят привлекает не только развлекательный, а интеллектуальный контент. Это могут быть и лекции, и интервью, и документальные фильмы. Конечно, все зависит от содержания и подачи материала.

И здесь мы возвращаемся к личности просветителя. Хотим этого или нет, но ему никуда не деться от тех тенденций, которые диктуют моду в ютубе, тик-токе, тех приемов, которые используют популярные блоггеры, чтобы привлечь и удержать внимание большой разнообразной аудитории.

Максим Древаль: Согласен. Просветитель должен стремиться быть везде, чтобы привлечь максимальное внимание слушателей, искать форматы, чтобы достучаться до них, в том числе на платформах с игровым и развлекательным контентом, должен общаться на языке, понятном молодежи. Уверю вас, это нормальные ребята - если не говорить, что Tik-Tok это плохо, а определить интересную форму и тему для разговора с ними, то можно найти там свою аудиторию, предложив ей осмысленное времяпровождение.

Вообще мы живём в принципиально новой информационной ситуации. Еще недавно само знание - это "нередко" было что то уникальное. Чтобы его просто найти, требовались большие усилия. Сегодня перед вами множество самых разных источников. И роль просветителя кардинально изменилась. Он уже не просветитель в традиционном представлении, который приносит публике новое знание, а в большей степени наставник, проводник, гид в этом море информации. А еще и мотиватор, который должен разжечь интерес, вовлечь в свою тему.

И конечно, должен чувствовать предпочтения аудитории. Вы их изучаете? Чего хочет нынешний клиент, который всегда прав? Что в топе его предпочтений?

Максим Древаль: Изучаем постоянно, и на этих данных строим всю свою работу. В топе тем - профориентация, карьера, бизнес и предпринимательство, "мягкие" навыки , темы кино и фотографии. Очень много запросов по психологии, в частности, молодежь интересуется вопросами реализации себя, выгорания личности, межличностных отношений и тд.

Не могу не спросить о вакцинации. Сложилась парадоксальная ситуация: Россия с первым в мире препаратом оказалась по доли привитых позади многих стран, у которых вообще нет своей вакцины. Как сказал один депутат, мы агитацию провалили. Где же наше просветительство?

Максим Древаль: Мы как раз подключились к этой теме, чтобы помочь людям разобраться в теме вакцинации. Сейчас нет ответа, где найти исчерпывающие ответы на свои вопросы из достоверного источника. Огромное количество людей отказывается от вакцинации просто потому, что не знают, как это работает и основывают решение на слухах. Множество самых разных людей выдавали на многомиллионные аудитории самые противоречивые мнения и рекомендации. Считаю, сомневающимся не хватает прямого общения в онлайне с авторитетными специалистами. Поэтому многие верят фейкам, рассказам непрофессионалов.

Мы пару месяцев назад создали онлайн-проект "Разберемся в вакцине вместе", где в прямом диалоге с асами в области вирусологии и медицины любой человек может выяснить интересующий его вопрос.

Интересно, что участвуют в таких беседах не только простые люди, но и врачи. Оказывается, среди них немало таких, кто еще не до конца разобрался во этой непростой тематике. Каждая такая встреча собирает более миллиона просмотров и огромное количество вопросов. Поэтому я уверен, что убеждать людей ни в чем не надо, достаточно дать знания, и на их основе они сделают осознанный выбор.