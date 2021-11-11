Амиран Лезгишвили: Боксеры не случайно целятся в челюсть

Вы любите бокс? Спрашиваю потому, что бокс почти загадочное явление. Люди бьют друг друга, а зрители, затаив дыхание, следят за каждым движением и приходят в восторг, когда одному участнику поединка удается ударить в челюсть соперника. Этот отсыл к спорту не случаен. Он для того, чтобы понять, почему так важно попасть именно в челюсть. Почему именно удар в нее опаснее иных ударов? И главное: большинство нокаутов - результат попадания в челюсть. Так в чем же дело? Объяснить прошу эксперта "РГ", руководителя стоматологической клиники "Эстетик Дент" Амирана Лезгишвили. Человека, который изо дня в день имеет дело с челюстью.

Амиран Лезгишвили: Прежде всего, с нижней челюстью. Объясню почему. Нижняя челюсть подвижна, в отличии от верхней. А движениями нижней челюсти командует височно-нижнечелюстной сустав. В области этого сустава "обитают" девять черепных нервов. Они контролируют большинство мышц шеи и лица. Если с человеком все в порядке и главное в порядке с нервами, в том числе с теми, о которых говорим, то проблем со здоровьем практически нет. Совсем иное, когда нерв получает какое-либо повреждение. Тогда рушатся целые системы организма. Прежде всего, умение балансировать. Это не просто "голова кругом", утрата ориентации, заторможенность и ужасная боль. Внешне тот же самый удар боксера в челюсть может быть без синяков, кровоподтеков, но соперник повержен. Он теряет сознание, падает, а тот, кто нанес такой точный удар, становится победителем.

Почему именно стоматологи, которые не все любители бокса, столь внимательны к проблемам состояния нашей челюсти.

Амиран Лезгишвили: Вовсе необязательно быть причастным к рингу. Дело в том, что иногда природа безжалостна к своему творению. И у человека от рождения или приобретенно возможен дефект нижней челюсти. Причем сам человек может долгое время это никак не ощущать. Обычно его тревожит иное - асимметрия лица. Например, правая сторона отличается от левой. Или левая губа выше, чем правая. Пустяки? Да нет! У вас пока ничего не болит? Но вы заметили эту самую асимметрию. Не слушайте тех, кто станет вас успокаивать тем, что полной симметрии на лице вообще не может быть. Что у Венеры асимметричность на лице была и что иначе она не была бы эталоном красоты...

Все "здравые" доводы прочь! Немедленно обращайтесь к врачу. Это необходимо по той простой причине, что асимметрия - сигнал серьезного сбоя в здоровье. Как правило, это нарушение баланса мышц между правой и левой сторонами челюсти.

Это как-то проявляется?

Амиран Лезгишвили: Некоторые дети, практически едва обзаведясь зубами, почему-то во сне скрипят ими. Кстати, не только дети. Когда человек спит, все мышцы расслабляются. Но если у человека дисбаланс мышц, то эти мышцы в постоянном напряженном состоянии. Чем это чревато? Головными болями, болями в челюсти, тревожным сном. Все эти состояния имеют свои негативные последствия.

Как помочь?

Амиран Лезгишвили: Часто ко мне обращаются с такими проблемами не столько как стоматологу, а как к гнатологу. Название этой специальности звучит не совсем привычно, так как до определенного времени челюстные проблемы так и оставались проблемами. Более того, ночной скрежет у детей и взрослых сваливали на наличие... глистов. Но глисты не виноваты! И в последнее время во всем мире, в том числе и в нашей стране, научились исправлять асимметрию лица. Прежде всего проводится компьютерное 3Д-исследование. С помощью специальной аппаратуры расслабляются мышцы шеи и челюсти. Идет процесс нормализации работы мышц челюсти. Весь процесс занимает не более часа. Человек обретает нормальное лицо.

Асимметрия на лице - сигнал серьезного сбоя в здоровье

Так просто? Это сейчас доступно повсеместно или только в продвинутых столичных клиниках? Сколько надо заплатить за это?

Амиран Лезгишвили: К сожалению, не только сама специализация гнатолог появилась недавно. Далеко не все стоматологи владеют ею. Далеко не везде решена проблема специализированного оборудования. О стоимости не говорю, поскольку в разных местах она разная, потому что не выработана система повсеместного ее оказания.

Значит, пока только для избранных. А если человек не попал в эту категорию и продолжает жить с этой асимметрией, что его ждет?

Амиран Лезгишвили: В нокаут он не попадет, если он не боксер. Но многолетние наблюдения показывают, что люди с такой асимметрией могут стать жертвами дистонии, сколиоза, искривления позвоночника, заболевания нервной системы... Поскольку черепные нервы соединяют лицо, голову, шею и позвоночник. Вывод? Необходимо, чтобы в системе оказания медицинской помощи населению появилась гнатология и специалисты гнатологи. И не только в столицах.